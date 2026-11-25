VIPPERIA CASALINGA

La febbre del martedì sera al Regio, Torino sfoggia il suo demi-monde

Dal governatore al sindaco, entrambi in smoking, alla mantella vintage del notaio Ganelli. Sandretto risplende in lamÃ©, Ambrosini dispensa galanterie bipartisan. Alla prima del festival di Giulio Base la Hollywood del Po ritrova il gusto della mondanitÃ

Neppure il tempo di riporre le racchette delle Atp Finals che Torino tira fuori gli smoking dagli armadi. Archiviato il tennis, tocca al cinema offrire alla città l’occasione per un’altra passerella internazionale e ai torinesi quella per una serata in società. E se il divo indiscusso della prima del 44° Torino Film Festival è stato John Travolta, anche la platea del Teatro Regio, ieri sera, aveva un cast di tutto rispetto. Con qualche ambizione da protagonista e parecchi caratteristi di lungo corso.

La Hollywood del Po

Al terzo anno di direzione artistica di Giulio Base, il festival ha ormai sdoganato il gusto per il tappeto rosso, con buona pace dei puristi della cinefilia torinese, che avevano accolto con qualche smorfia la svolta hollywoodiana della manifestazione. A fare gli onori di casa, con Base, Enzo Ghigo e Carlo Chatrian, rispettivamente presidente e direttore del Museo Nazionale del Cinema. A condurre la serata Ambra Angiolini, in nero da gran soirée, tra glamour e impegno, con un richiamo alla violenza sulle donne e ai diritti dei lavoratori della cultura.

Madrina ideale dell’edizione è Marilyn Monroe, nel centenario della nascita, alla quale è dedicata una retrospettiva. Difficile immaginare una testimonial migliore per un festival che ha riscoperto il potere seduttivo delle star. E che quest’anno, tra le tre presidenti di giuria Francesca Archibugi, Stefania Casini e Chiara Francini e le dieci registe in concorso tra lungometraggi e cortometraggi, offre a Base l’occasione per proclamare: «Il patriarcato si faccia da parte». Vabbè.

La stella della Mole

Camicia a rouches, guanti di pelle nera e spilla a forma di piuma, Travolta si è presentato accompagnato dalla figlia Ella Bleu, anche lei in nero. La coppia ha attirato l’attenzione persino della stampa mondana americana. Per l’attore di Grease e La febbre del sabato sera standing ovation e qualche lacrima al momento di ricevere dalle mani di Ghigo la Stella della Mole, il riconoscimento ispirato all’ornamento a dodici punte che svetta sul monumento simbolo della città. «Voi mi avete permesso di essere. Non avete mai tarpato le mie ali», ha detto commosso l’attore, ringraziando il pubblico per una carriera che gli ha consentito di cantare, ballare e interpretare personaggi diversissimi.

Con lui sul palco, tra i premiati, Maria de Medeiros – ed è subito aria di Pulp Fiction –, Stephen Frears, con un paio di estrosi mocassini multicolori, Margarethe von Trotta, in paillettes e scarpe viola, e Mike Newell, premiato da Giovanna Mezzogiorno, che il regista britannico diresse nell’Amore ai tempi del colera.

Smoking bipartisan

Nutrita la rappresentanza delle celebrities (si fa per dire) della politica. Da Roma sono arrivati il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, la sottosegretaria alla Cultura Lucia “e” Borgonzoni e il presidente della commissione Cultura della Camera, il meloniano Federico Mollicone. Applausi bipartisan per il governatore Alberto Cirio e il sindaco Stefano Lo Russo, entrambi in smoking e papillon, accompagnati da assessori e dirigenti. Anche sul dress code, Palazzo Civico e Grattacielo Piemonte hanno raggiunto una perfetta intesa. Ghigo li ha voluti entrambi sul palco accanto a Travolta, per un siparietto istituzionale nel quale il divo americano è parso quasi il terzo incomodo.

La vipperia del foyer

Durante l’aperitivo e poi in sala, ampio campionario di quella Torino che ancora conta, quella che vorrebbe contare e quella che non conta più nulla. Impeccabile in smoking l’imprenditore Agostino Re Rebaudengo, al fianco della consorte Patrizia Sandretto, regina dell’arte contemporanea, avvolta in un fasciante lamé dorato. Meno ricercato nell’eleganza, ma di sicuro effetto acustico, l’immancabile Guido Bolatto, annunciato dalla sua voce stentorea prima ancora di fare capolino. Tra i grands commis cittadini anche il ras della sanità pubblica Carlo Picco, consigliere di amministrazione della Compagnia di San Paolo.

Ben rappresentata l’aristocrazia delle professioni. I notai Giulio Biino e Andrea Ganelli, quest’ultimo con una mantella vintage degna di un film di cappa e spada, l’amministrativista Carlo Merani, il civilista Luca Olivetti, il giurista Stefano Ambrosini con al braccio l’avvenente figlia Giulia, attiva nel mondo dei social media e del marketing. Presente anche Andrea Griva, voce (e orecchio) di John Elkann.

Miss, madame e pallone

Proprio ad Ambrosini spetta la palma della galanteria della serata. A pochi metri dal palco, trovatosi tra la dem Gianna Pentenero e l’azzurra Claudia Porchietto, dopo il bacio di rito, il professore ha esclamato: «Ecco due signore a cui la politica giova anziché nuocere!». Un complimento trasversale agli schieramenti, formulato con quella sapienza diplomatica che a Torino si apprezza negli uomini di legge quasi quanto la conoscenza dei codici.

A impreziosire la platea Alena Seredova, le due ex Miss Italia piemontesi Cristina Chiabotto, in nero di tulle, ed Edelfa Chiara Masciotta, in pantaloni e foulard. In dorato, sfidando la schiacciante maggioranza delle signore in nero, anche l’imprenditrice Elisa Giordano. Avvistati Piero Chiambretti, che di mondanità torinese potrebbe scrivere un’enciclopedia, e lo juventino Pierre Kalulu.

Naturalmente al gran completo le giurie del festival, così come nutritissima era la rappresentanza della critica cinematografica, a cominciare dalle firme delle principali testate nazionali. E fuori dal Regio, in coda per accaparrarsi i posti rimasti liberi, il pubblico dei cinefili senza invito: la cosiddetta rush line, provvidenziale istituto che consente l’accesso alla festa anche a chi non figura nelle agende telefoniche dei padroni di casa.

Dai cinefili ai divi

Nato nel 1982 come Festival Internazionale Cinema Giovani, il Tff ha costruito la propria reputazione sull’attenzione al cinema indipendente, alle opere prime e seconde, ai documentari, alla sperimentazione e alla riscoperta dei maestri. Base vi ha innestato una robusta dose di divismo, convinto che la popolarità delle grandi star possa giovare anche al cinema meno commerciale.

Ad aprire le proiezioni Novembre 1963 – L’assassinio di J.F. Kennedy, di Roland Joffé, con Travolta protagonista. L’attore presenta a Torino anche il suo debutto alla regia, Volo notturno per Los Angeles, tratto da un libro per ragazzi sull’aviazione scritto da lui stesso trent’anni fa. Da qui al 2 dicembre, 120 film e una parata di celebrità che comprende Luc Besson, Andy Garcia, Isabelle Huppert, Fanny Ardant e, gran finale, Pamela Anderson, l’ex bagnina di Baywatch restituita alla grande ribalta cinematografica da The Last Showgirl di Gia Coppola.

Quanto al giudizio sull’edizione, bisognerà naturalmente attendere di aver visto i film. Per quello sugli smoking, invece, la giuria del foyer ha già deliberato.