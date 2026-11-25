Servirebbe una sinistra sociale

Che ci sia una gigantesca questione sociale nel nostro Paese è una cosa ovvia e persino scontato ricordarlo. Che la questione sociale generi aumento della povertà, crescita esponenziale delle disuguaglianze e recrudescenza delle tensioni tra le persone è altrettanto evidente. E, di fronte ad una situazione del genere è abbastanza evidente che ciascun partito, e le rispettive coalizioni, mettano in campo iniziative capaci politicamente di aggredire questa malapianta che sta erodendo la credibilità e la solidità di un paese.

Ora, e alla luce di questa costante che perdura, le strade concrete - almeno sul versante politico - sono sempre e solo due. Ovvero, o si opta per una ricetta massimalista, estremista e populista oppure si sceglie l’approccio riformista riconducibile ad una vera e propria cultura di governo. Si tratta di due opzioni in sé alternative e con scarse possibilità di potere convergere. E queste opzioni le possiamo tranquillamente e quasi oggettivamente verificare ed accertare nell’attuale situazione politica italiana. Ben sapendo che con la strada massimalista e populista la questione sociale non viene affrontata, azzerata e men che meno risolta ma, al contrario, la rafforza e la amplifica perché, appunto, si limita a tamponare una situazione senza aggredire le vere ragioni dello squilibrio sociale.

Ed è proprio su questo versante che oggi, purtroppo, sul terreno politico registriamo un grande assente. E cioè, quella che un tempo si chiamava la “sinistra sociale di ispirazione cristiana”. Sì, certo, era solo una corrente di un partito della Democrazia Cristiana, la tradizionale Forze Nuove che faceva capo al leader democristiano Carlo Donat-Cattin. Corrente politica che, seppur meno espressiva, ha ancora trovato spazio nel Ppi, nella Margherita e nel Pd delle origini. Ma proprio quella concreta esperienza politica e culturale sapeva individuare le modalità politiche, e legislative, per affrontare di petto la cosiddetta e ricorrente questione sociale. E cioè, nessun cedimento alla logica perversa e passiva dei bonus, dei sussidi a pioggia, dei contributi indiscriminati e, soprattutto, degli incentivi a perdere. Nessun cedimento, inoltre, all’approccio populista che si limita a cavalcare il malcontento individuando nell’aumento futuro del debito pubblico l’unica carta per affrontare la questione sociale. L’esatto contrario di tutto ciò.

L’approccio riformista, lo ripeto, era e resta l’esatta alternativa a tutto ciò. Non a caso, e secondo la migliore esperienza della sinistra sociale di ispirazione cristiana, “l’istanza sociale deve farsi Stato”. Che, tradotto sul terreno politico, voleva dire che l’istanza sociale deve trovare piena ed irreversibile cittadinanza ad ogni livello dell’organizzazione amministrativa e della gestione della cosa pubblica. E, detto con parole ancora più semplici e per dirla con il leader storico di quel filone di pensiero, Donat-Cattin, il dato politico nuovo “deve consistere nel dare alla politica sociale complessiva un ruolo non più subalterno ma primario per la vita dello Stato, anche nella sua espressione politica ed amministrativa”.

Ecco perché la questione sociale di oggi, diversa ma non troppo rispetto a quella del passato, richiede strumenti politici adeguati e pertinenti. A volte, osservare e studiare il passato è più utile e conveniente che non incamminarsi lungo i rivoli del populismo, del massimalismo e della sola propaganda. E l’antica, saggia e riformista sinistra sociale di ispirazione cristiana può, ancora una volta, dare un contributo utile per affrontare l’odierna e contemporanea questione sociale.