Panchina rossa a Palagiustizia Torino, Camera penale ribadisce il no

Botta e risposta fra il consiglio dell'ordine degli avvocati di Torino e la Camera penale del Piemonte Occidentale sull'installazione di una panchina rossa all'interno del Palazzo di Giustizia del capoluogo subalpino. Ai penalisti, che ritengono l'iniziativa inopportuna per via del principio della presunzione di innocenza e della terzieta' dei tribunali, il Comitato per le pari opportunità dell'Ordine ha fatto presente che proprio il Palazzo di Giustizia è intitolato a Bruno Caccia, magistrato ucciso dalla criminalità organizzata, e "numerosi uffici giudiziari ricordano Falcone e Borsellino" senza che questo possa compromettere l'imparzialità dei giudici nei processi per mafia". In mattinata, a poche ore dall'inaugurazione della panchina, è arrivata alla replica di Davide Richetta, presidente della Camera Penale: "Proprio la citata intitolazione del Palazzo di Giustizia - spiega - chiarisce bene la nostra posizione. Bruno Caccia è una vittima della criminalità di stampo mafioso accertata con sentenza passata in giudicato. È un fatto storico. Per quanto riguarda invece il contrasto al fenomeno della criminalità organizzata esiste la Procura Antimafia, dato il suo ruolo, ma non il Tribunale Antimafia. E non potrebbe essere altrimenti vista la terzietà di quest'ultimo".