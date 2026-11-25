Tempi d'attesa più brevi, 6 italiani su 10 ricorrono alla sanità privata

Quasi sei italiani su dieci (59%) si sono rivolti nell'ultimo anno alla sanità privata, soprattutto per i tempi di attesa più brevi (74%) e, in misura molto minore (16%), per maggiore comodità o vicinanza. Tra coloro che hanno utilizzato servizi sanitari, pubblici o privati, il 34% ha rinunciato o rinviato cure principalmente a causa dei tempi di attesa troppo lunghi (71%). Resta comunque ampiamente riconosciuto il ruolo dei servizi privati nell'accesso alle cure: l'81% di chi vi ha fatto ricorso ritiene che, senza di essi, incontrerebbe maggiori difficoltà, mentre il 76% dei cittadini riconosce il contributo delle imprese della salute alla qualità della vita. Importante anche il ruolo della sanità integrativa: il 32% degli intervistati dichiara che almeno un componente del proprio nucleo familiare usufruisce di una copertura sanitaria e, tra i beneficiari che hanno sostenuto spese, il 66% ha ottenuto rimborsi pari ad almeno la metà della spesa. Questi i principali risultati dell'indagine 'Il valore della salute. Il contributo delle imprese della salute alla crescita economica e al benessere del Paese', realizzata da Confsalute-Confcom, il maggiore organismo di rappresentanza del settore della salute a livello nazionale, in collaborazione con l'Istituto Piepoli e presentata oggi a Roma in occasione del primo Annual Meeting dell'organizzazione. Sul fronte delle imprese, le prospettive dei prossimi cinque anni sono prevalentemente positive (78%), anche alla luce dell'aumento della domanda legato all'invecchiamento della popolazione. Restano, tuttavia, criticità che ne limitano le possibilità di crescita, soprattutto la difficoltà nel reperire personale qualificato (77%) e gli ostacoli burocratici. Tra gli interventi prioritari le imprese indicano, infatti, la semplificazione normativa e burocratica (34%) e il reperimento di personale qualificato (30%), seguiti dal contenimento dei costi e dal sostegno alla formazione (25% ciascuno). In questo contesto, il rafforzamento della collaborazione con il sistema sanitario pubblico, ritenuto importante dall'89% delle imprese, rappresenta una delle principali leve per lo sviluppo del comparto.