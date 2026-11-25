Angelone alla valdostana

Dicono che… la decisione fosse stata presa da tempo e si attendesse soltanto il momento opportuno, che finalmente è arrivato: questa mattina Lorenzo Angelone, attuale direttore sanitario della Città della Salute di Torino, assumerà la direzione generale dell’Asl Valle d’Aosta. Ieri il direttore generale facente funzione Mauro Occhi, da parecchio tempo al vertice della sanità valdostana, ha rassegnato le dimissioni nell’ambito di un’operazione concordata con i vertici regionali e certamente avallata anche da quelli del Grattacielo Piemonte, che avrebbero giocato un ruolo a favore del manager arrivato in corso Bramante dopo la nomina a direttore generale di Livio Tranchida. Con quest’ultimo Angelone aveva già lavorato come direttore sanitario al Santa Croce e Carle di Cuneo, dopo una prima lunga esperienza proprio alla Città della Salute.

Il nome di Angelone è sempre figurato nella strettissima rosa dei candidati su cui ha ragionato la politica valdostana. Oltre al suo, c’erano quello dello stesso Occhi e quello del direttore generale dell’Asl To4, Luigi Vercellino, dato a tratti per favorito. Sia Vercellino sia Angelone lo scorso settembre avevano avuto colloqui con i massimi esponenti della giunta valdostana e probabilmente già allora la scelta era caduta sull’ormai ex direttore sanitario della più grande azienda ospedaliera del Piemonte. E adesso gli occhi sono puntati proprio su corso Bramante, dove spetterà a Tranchida scegliere il successore di Angelone.