Pensionato investito e morto, automobilista identificato dopo fuga

Dovrà rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso un automobilista che venerdì scorso ha investito un uomo di 89 anni ad Albiano d'Ivrea, nel Torinese. Il pensionato, ricoverato in ospedale, è poi morto dopo due giorni. L'automobilista che lo ha travolto, mentre l'anziano si trovava a bordo di un triciclo elettrico, non si è fermato a prestare soccorso e si è dileguato dal luogo dell'incidente. Lo hanno individuato, grazie ad alcune telecamere di videosorveglianza, i carabinieri della compagnia di Ivrea. E' stato denunciato a piede libero.