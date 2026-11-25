Pentenero (Pd), violenza contro le donne non arretra

"Guardiamo in faccia la realtà: la violenza contro le donne non arretra. Anzi, continua a manifestarsi con numeri allarmanti e forme sempre più diffuse, coinvolgendo anche ragazze giovanissime. Di fronte a questo fenomeno non bastano la commozione e le dichiarazioni di principio: servono responsabilità, impegno e azioni concrete. I numeri ci dicono che siamo ancora di fronte a un fenomeno drammatico e strutturale. Nell'ultimo anno a Torino e provincia sono aumentate le donne vittime di stalking e maltrattamenti, mentre crescono le denunce e le richieste di intervento. Ancora più preoccupante è il raddoppio dei casi di stalking tra minorenni, un segnale che dimostra quanto sia urgente investire nell'educazione al rispetto, all'affettività e alla parità di genere fin dai percorsi scolastici". Lo afferma la presidente del gruppo Pd nel Consiglio regionale del Piemonte, Gianna Pentenero "I dati del Rapporto 2025 di Telefono Rosa Piemonte - aggiunge - raccontano una realtà che non possiamo ignorare: 708 donne prese in carico, 5.728 richieste di aiuto, 181 giovani donne sotto i 30 anni coinvolte in percorsi di sostegno. Dietro questi numeri ci sono vite segnate da violenze psicologiche, fisiche, economiche e sessuali che spesso si intrecciano tra loro, limitando libertà, autodeterminazione e futuro. Particolarmente significativo è il dato che vede oltre la metà delle donne accolte prive di autonomia economica. Per questo il contrasto alla violenza passa anche attraverso politiche che promuovano l'indipendenza lavorativa, abitativa ed economica delle donne. Senza autonomia è più difficile sottrarsi a relazioni abusive e ricostruire la propria vita". "Condivido pienamente - conclude Pentenero - il messaggio lanciato da Telefono Rosa Piemonte in occasione di questo 25 novembre: "L'indifferenza non è neutralità". Voltarsi dall'altra parte, minimizzare, dubitare della parola delle donne o considerare la violenza una questione privata significa contribuire al suo perpetuarsi. La violenza maschile contro le donne riguarda tutti e tutte, perché nasce da disuguaglianze culturali e sociali che devono essere contrastate collettivamente".