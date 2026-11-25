Trovato morto l'ex sindaco di Leini Pittalis

Renato Pittalis, 63 anni, vicepresidente di Avviso Pubblico, consigliere in carica dell'Unione dei Comuni del Nord Est Torino ed ex sindaco di Leini, nel Torinese, è stato trovato senza vita questa mattina nel suo studio di via Maffei. Stando alle prime informazioni si sarebbe tolto la vita. Geometra e attuale consigliere comunale di minoranza a Leinì, per cinque anni, dal 2019 al 2024, è stato sindaco della cittadina. Sull'episodio sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Venaria Reale.