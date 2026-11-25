Osservatorio Po, le piogge non compensano il deficit della siccità estiva

"Le precipitazioni registrate nelle ultime settimane hanno determinato un generale miglioramento delle condizioni idrologiche del distretto" del fiume Po, col superamento di diverse criticità pregresse ma restano "contesti di carenza in alcune aree", "in particolare Lombardia e Piemonte e nel sistema dei grandi laghi". Le ultime piogge hanno prodotto benefici ma non hanno compensato il deficit della siccità estiva. È quanto afferma l'Autorità distrettuale del fiume Po-Mase, con l'Osservatorio che definisce "la severità idrica" del distretto "bassa con precipitazioni". Prossima riunione il 18 dicembre. L'Osservatorio precisa che siamo in un "quadro in progressivo miglioramento, ma non ancora ottimale" per lo stato delle riserve idriche nel bacino. Si è registrato un beneficio su alcune delle aree che, durante gli scorsi mesi, hanno registrato maggiori difficoltà (Emilia-Romagna orientale, Delta in Veneto, Marche) a causa soprattutto del permanere delle elevate temperature che, ancora per l'intero mese di ottobre, hanno fatto registrare valori sopra la media. "È la parte occidentale del Distretto a preoccupare maggiormente oggi - sottolinea - con criticità sparse in Lombardia e soprattutto Piemonte (aree nelle quali alcuni comuni sono ancora serviti dal servizio di autobotti, fonte Smat) dove le piogge cadute non sono ancora sufficienti a colmare il gap precipitativo (-45% nel mese di novembre) e le falde non riescono a completare i loro processi di ricarica. Il quadro sotto osservazione è completato dalla situazione dei Grandi Laghi regolati, tutti sotto la media di periodo". "La preoccupazione generalizzata è in vista della prossima stagione irrigua che, stante così le cose, potrebbe partire in salita".