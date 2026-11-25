Al sindaco in carica più longevo d'Italia un riconoscimento da Cirio

Un riconoscimento per Gianfranco Ludovici, sindaco di Basaluzzo (Alessandria), il primo cittadino in carica più longevo d'Italia: gli è stato consegnato dal presidente della Regione Pimonte, Alberto Cirio. "Da quarantacinque anni nella pubblica amministrazione, da trenta guida il proprio Comune. Un primato importante che - sottolinea il governatore - abbiamo voluto festeggiare". Per ritirare la pergamena Ludovici si è presentato al Grattacielo della Regione con tutti i collaboratori della propria amministrazione. "A testimonianza - conclude Cirio - di come dobbiamo sempre imparare da chi ha qualche anno in più di noi: le cose buone si fanno sempre insieme". Nato a Novi Ligure, Ludovici è stato confermato alle Comunali del giugno 2024. Già indicato due anni fa come il sindaco più anziano della provincia, una recente verifica dell'Anci di Roma ha allargato il primato all'intero territorio nazionale.