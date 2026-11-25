Ricca (Lega), "Per morte di Adalgisa mi aspetto una pena esemplare"

"Ringrazio i carabinieri della compagnia San Carlo e il pm Valerio Longi. In nove giorni hanno dato un nome al presunto responsabile della morte di Adalgisa Lariccia, la pensionata di 92 anni scippata il 16 novembre in via Schina. Il primo pensiero va a lei e alla sua famiglia. Il secondo pensiero va alla sinistra che da anni continua a difendere certe 'risorse', che in nome di un'integrazione che non c'è smonta i decreti sicurezza fino a derubricare lo scippo a reato minore". Così il capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Piemonte, Fabrizio Ricca, commenta in una nota l'arresto del cinquantenne marocchino accusato di rapina e omicidio preterintenzionale. "Per una donna di 92 anni non esiste uno scippo minore. Esiste una caduta, una testa che batte sull'asfalto e una vita spezzata per una borsetta. Mentre a sinistra si discute di accoglienza diffusa, nei nostri quartieri gli anziani hanno paura di andare in farmacia da soli. Se le accuse saranno confermate, mi aspetto una pena esemplare", aggiunge. "Rinnovo ai torinesi che meritano di vivere in una città più sicura - conclude Ricca - l'invito a partecipare all'incontro pubblico di questa sera al giardino Faà di Bruno. Sarà un momento per ricordare Adalgisa e per ascoltare i residenti di San Donato, che chiedono presidi, controlli, telecamere e il diritto di poter girare tranquilli per le strade del proprio quartiere".