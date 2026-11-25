Morta dopo scippo a Torino, presunto autore individuato grazie ai filmati

Centinaia di ore di filmati visionati, oltre un centinaio di telecamere passate al setaccio e appostamenti 24 ore su 24. È così che i carabinieri sono arrivati a Benaabid Abdelatif, il marocchino di 50 anni fermato per la morte di Adalgisa Lariccia, la pensionata di 92 anni scippata il 16 novembre scorso nel quartiere San Donato, a Torino, mentre passeggiava con la nuora. L'indagato è stato rintracciato ieri sera a Venaria, alle porte del capoluogo piemontese, a casa di familiari. Lo si apprende da fonti investigative. A rendere particolarmente complesse le indagini il fatto che l'uomo si spostasse in bicicletta, indossasse abiti comuni e non avesse segni particolari che permettessero di distinguerlo. La ricostruzione degli spostamenti, fatto grazie alle telecamere, ha portato i militari in Barriera di Milano, alla periferia nord di Torino, dove sono scattati gli appostamenti 24 ore su 24, fino all'identificazione dell'uomo, che si era poi spostato a Venaria. Il cinquantenne ha precedenti specifici per scippi e rapine ed era uscito dal carcere nell'aprile scorso per reati analoghi, commessi con le stesse modalità. Non lavorava e, secondo quanto riferito dai carabinieri, negli ultimi nove giorni non era uscito di casa. Sono in corso accertamenti per verificare eventuali responsabilità in altri episodi simili. Non è stata ritrovata la collanina strappata all'anziana. Per le indagini era stata costituita una squadra ad hoc con militari dei nuclei operativi Torino San Carlo e stazione di Borgo San Donato e del nucleo investigativo del comando provinciale. "Il risultato operativo è il frutto dell'impegno corale dei carabinieri del Comando Provinciale di Torino che sono riusciti a portare avanti un'indagine particolarmente complessa che ha creato un quadro indiziario particolarmente grave a carico dell'indagato che ha consentito alla Procura della Repubblica di Torino di emettere un decreto di fermo di indiziato di delitto che ovviamente sarà sottoposto al vaglio del Gip nei prossimi giorni", spiega il comandante provinciale dei carabinieri di Torino, il generale di brigata Gaspare Giardelli. L'uomo, accusato di rapina e omicidio preterintenzionale, si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio avvenuto intorno alla mezzanotte, secondo quanto riferito dal suo avvocato Alessandro Gasparini. L'udienza di convalida del fermo davanti al gip deve ancora essere fissata.