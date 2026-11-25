Forzese (Fnv), "centrodestra ha fallito, serve una remigrazione di massa"

"Le nostre donne e i nostri anziani sono ormai un bersaglio per i balordi e sono costretti agli arresti domiciliari dalla mancanza di sicurezza. A Torino, come in Italia, il centrodestra moderato ha fallito completamente sulla sicurezza e sui rimpatri. Vogliamo la linea Vannacci: serve una remigrazione di massa di quei balordi che vedono le nostre donne come un bersaglio da scippare, da aggredire o violentare". Così Enrico Forzese, vicario regionale e coordinatore provinciale di Futuro Nazionale, interviene in una nota sulla vicenda di Adalgisa Lariccia, la pensionata di 92 anni morta dopo essere stata scippata a Torino.