ASSETTO ISTITUZIONALE

Province, tornano le poltrone.

Ma per il voto c'è da aspettare

Oggi in Consiglio dei ministri la riforma che archivia la Delrio: elezione diretta dei presidenti, premio di maggioranza e ritorno delle giunte. Un migliaio e piÃ¹ di incarichi che fanno gola a destra e a sinistra. Tempi stretti per il governo Meloni. Torino resta esclusa

A dodici anni dalla legge Delrio, dopo tre legislature di promesse mancate, il governo prova a restituire agli italiani il diritto di scegliersi gli amministratori delle Province. E ai partiti una discreta quantità di poltrone da distribuire sui territori. Due aspetti della stessa riforma, il primo assai più spendibile in pubblico, il secondo non meno interessante nelle segreterie politiche, di maggioranza come di opposizione.

Approda oggi in Consiglio dei ministri il disegno di legge delega per la revisione del Testo unico degli enti locali, messo a punto dai ministeri dell’Interno, degli Affari regionali e delle Riforme istituzionali. A cancellare uno dei capisaldi della riforma del 2014 è l’articolo 3 del provvedimento, che ripristina l’elezione a suffragio universale dei presidenti e dei Consigli provinciali, oltre a ricostituire le giunte. Come aveva anticipato lo Spiffero, la novità non riguarda le Città metropolitane.

Una sola domenica alle urne

Il modello elettorale è più simile a quello delle Regioni che a quello dei grandi Comuni. Niente ballottaggio: diventerà presidente il candidato che avrà ottenuto più voti, senza che nella bozza sia indicata una soglia minima di consenso. Alla coalizione che lo sostiene sarà garantito almeno il 60 per cento dei seggi in Consiglio. Un premio robusto, tanto più in presenza di una competizione fra tre o più candidati.

La circoscrizione coinciderà con il territorio provinciale, suddiviso in collegi plurinominali, con la doppia preferenza di genere. I voti espressi per il presidente saranno attribuiti alla lista che lo sostiene oppure ripartiti proporzionalmente fra le liste della sua coalizione. Presidente e Consiglio dureranno in carica cinque anni. Il primo tornerà a nominare gli assessori, presiederà la giunta e sovrintenderà al funzionamento degli uffici e dei servizi.

Duello tra ministri

Prima ancora di approdare in Parlamento, la resurrezione delle Province ha già fatto litigare due ministri. A dividere il leghista Roberto Calderoli e la forzista Elisabetta Casellati, secondo quanto riferiscono fonti della maggioranza, è il ballottaggio. Sul tavolo del governo è finita anche l’ipotesi di fissare al 40 per cento più un voto la soglia per l’elezione al primo turno. La bozza in circolazione prevede invece che a conquistare la presidenza sia semplicemente chi prende un voto in più degli avversari.

Una differenza sostanziale, soprattutto nei territori dove il confronto non si esaurisce nella sfida tra centrodestra e centrosinistra. E dove la presenza di un terzo candidato potrebbe consentire di conquistare la presidenza e il 60 per cento dei seggi con una percentuale di consensi assai modesta. Insomma, prima ancora di spartirsi le Province, gli alleati di governo discutono sulle regole per conquistarle.

Il partito delle poltrone

Nelle 76 Province delle Regioni a statuto ordinario si riaprirebbe un mercato politico di dimensioni ragguardevoli. Per avere un ordine di grandezza basta rifarsi al testo unificato depositato nel giugno del 2023 in commissione Affari costituzionali del Senato: secondo i calcoli dell’Upi, l’Unione delle Province d’Italia, quella proposta avrebbe comportato l’elezione di 76 presidenti e 1.618 consiglieri, oltre alla nomina di 350 assessori. In tutto, oltre duemila incarichi. Non tutti aggiuntivi rispetto a quelli esistenti, naturalmente, ma con il ritorno di giunte e mandati autonomi rispetto alle cariche comunali.

La nuova delega non consente ancora di quantificare con esattezza il numero delle cariche, ma si comprende l’interesse trasversale dei partiti. Per le segreterie provinciali significherebbe disporre di nuovi sbocchi per il personale politico, per gli esclusi dalle liste parlamentari e regionali, per gli amministratori locali giunti al termine del mandato. In Piemonte la partita riguarderebbe sette enti: Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Vercelli e Verbano-Cusio-Ossola.

L’intesa bipartisan

A battersi per il superamento della Delrio è soprattutto la Lega, con il ministro Calderoli, ma anche nel Pd, che quella legge aveva partorito, sono in molti a volersene liberare. Il presidente dell’Upi, Enzo Lattuca, già parlamentare dem e alla guida della Provincia di Forlì-Cesena, da tempo sollecita la restituzione agli enti intermedi di rappresentanza democratica, competenze e risorse.

Lo scorso 11 novembre, in commissione Affari costituzionali del Senato, il democratico Dario Parrini ha confermato la disponibilità del suo partito a discutere la riforma, ponendo alcune condizioni sul sistema elettorale, sulla soglia di consenso necessaria per essere eletti al primo turno e sulle coperture finanziarie. Lo stesso Parrini è firmatario di una proposta di legge per la reintroduzione degli assessori provinciali e metropolitani.

Il calendario non perdona

Ma quante possibilità ci sono di arrivare in fondo prima delle Politiche del 2027? Poche. Quello all’esame del governo è un disegno di legge delega, che dovrà essere approvato da entrambi i rami del Parlamento. La bozza concede poi all’esecutivo dodici mesi per adottare i decreti legislativi, con il coinvolgimento del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata e delle commissioni parlamentari.

Non a caso lo stesso Calderoli, in Senato, ha prospettato la possibilità di riprendere il precedente testo unificato, fermo da tempo ma già in una fase più avanzata dell’iter parlamentare, per accelerare l’approvazione della riforma. Anche Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, aveva riconosciuto allo Spiffero che i tempi non sarebbero stati brevi.

Un indizio significativo arriva dalle coperture: il fondo per l’attuazione della delega, con una dotazione di 10 milioni di euro annui, decorrerà soltanto dal 2028. Approvare la legge entro la fine della legislatura è ancora possibile, completarne l’attuazione e riportare gli elettori alle urne appare decisamente più improbabile.

Torino resta fuori

Rimane inoltre la disparità di trattamento già evidenziata: per le Città metropolitane non è previsto il ritorno all’elezione diretta. Il sindaco di Torino continuerà dunque, in virtù della sua carica, a governare anche un territorio di 312 Comuni, la stragrande maggioranza dei cui cittadini non ha concorso alla sua elezione.

Il disegno di legge interviene anche sulle funzioni degli enti locali, sulle fusioni dei Comuni, sul personale, sui segretari comunali e provinciali e sui controlli finanziari. La vera verifica sarà sulla quantità di risorse destinate a enti che devono garantire la manutenzione di migliaia di chilometri di strade e di centinaia di edifici scolastici. Perché trovare candidati presidenti, consiglieri e assessori non sarà certo un problema. Trovare i soldi per sistemare le strade potrebbe esserlo ancora.