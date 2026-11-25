PALAZZO LASCARIS

Il Pacco del centrodestra: l'Omnibus arriva a Natale

La sede redigente voluta dalla Giunta Cirio per accelerare lâ€™approvazione della legge di riordino si Ã¨ rivelata un flop e si torna in Aula, ma non prima di metÃ dicembre. In Commissione non si era arrivati nemmeno a discutere gli emendamenti

Doveva essere la scorciatoia per approvare più rapidamente la legge di riordino dell’ordinamento regionale, ma essendosi rivelato fatto un buco nell’acqua si riparte dal via. Dopo 167 giorni di discussione in I Commissione Bilancio, l’Omnibus piemontese si prepara a tornare in Aula, sancendo di fatto il fallimento della Commissione redigente: lo strumento regolamentare scelto dalla maggioranza di centrodestra che sostiene la giunta guidata da Alberto Cirio proprio per velocizzare l’iter legislativo.

Un’autentica Caporetto: in quasi sei mesi di lavoro non si è arrivati neppure al passaggio che avrebbe dovuto caratterizzare il cuore dell’esame, ovvero la discussione degli emendamenti. Non soltanto quelli dell’opposizione, ma anche quelli politicamente più controversi presentati dagli stessi esponenti della maggioranza.

Tra questi c’è la proposta del vicepresidente della Regione Maurizio Marrone, di Fratelli d’Italia, intervenuto sul tema degli spazi destinati alle confessioni religiose con una norma che punta a incidere sulla questione della nuova moschea a Torino. E c’è quella del presidente della Commissione, Roberto Ravello, anche lui di FdI, contrario alle cosiddette “stanze del buco”, il progetto di riduzione del danno legato al consumo di sostanze stupefacenti di cui si discute a Torino. Tutti temi identitari, destinati inevitabilmente allo scontro politico. Ma in Commissione non c’è stato neanche modo di accenderlo.

Scaricabarile

Di fronte allo stallo, l’alibi fornito dalla maggioranza è stato quella di attribuire le difficoltà all’eccessiva rigidità delle opposizioni, accusate di voler rallentare il provvedimento proprio sui temi più divisivi. Una giustificazione che, però, fatica a reggere alla prova dei fatti. Perché al di là dell'ostruzionismo, del numero degli emendamenti e delle distanze politiche tra i gruppi consiliari, non si è riusciti nemmeno ad arrivare a una vera discussione delle proposte di modifica. A ottobre gli emendamenti depositati erano già 463, compresi quelli della Giunta, ma l’esame è rimasto sostanzialmente bloccato.

E anche sul fronte dell'esecutivo non arrivano segnali incoraggianti. Ancora ieri mancavano i pareri degli assessori sulle rispettive materie. A rappresentare la Giunta, di fatto, c'era soltanto Gian Luca Vignale, l'assessore ai Rapporti con il Consiglio che fin dall'inizio aveva sostenuto la scelta della sede redigente. Una presenza che racconta bene le difficoltà di un esecutivo che sembra avere la testa altrove, mentre il proprio provvedimento di riordino resta fermo nei cassetti della Commissione.

Quest'anno il suk non apre

Il confronto con lo scorso anno è inevitabile. Nel 2025 l’Omnibus, nonostante le polemiche e le accuse di “mercato delle vacche” per la quantità di interventi e modifiche inseriti nel provvedimento, era riuscito ad arrivare all’approvazione a giugno. Quest’anno, invece, il suk della legge di riordino non ha ancora aperto i battenti. E rischia di farlo soltanto a ridosso di Natale.

Il calendario del Consiglio regionale lascia infatti pochissimo spazio di manovra: la prossima settimana è in programma il Consiglio straordinario aperto dedicato alla crisi dell’agricoltura, mentre quella successiva i lavori saranno condizionati dalla festività dell’Immacolata. Un appuntamento, quello sull'agricoltura, sul quale resta anche da capire se si farà vedere l’assessore, la cui assenza dalla scena politica regionale è diventata ormai un elemento ricorrente.

La prima finestra utile per un eventuale approdo dell’Omnibus in Aula sarebbe dunque quella di martedì 15 dicembre. Ma anche questa prospettiva dovrà fare i conti con un’agenda tutt'altro che vuota. Prima bisognerà infatti trovare spazio per discutere e approvare l’esercizio provvisorio, passaggio fondamentale per garantire la continuità della gestione finanziaria regionale.

Rischio 2027

La prospettiva, a questo punto, è quella di un’approvazione sotto l’albero di Natale, nella migliore delle ipotesi. Perché, con una Commissione che ha impiegato 167 giorni senza riuscire a completare il proprio lavoro e con un calendario d’Aula già congestionato, il rischio che l’Omnibus finisca per slittare addirittura al 2027 non è ancora del tutto scongiurato.

Un risultato difficilmente presentabile come un successo amministrativo. La Commissione redigente, scelta per evitare che la legge diventasse terreno di scontro e per accelerarne l'approvazione, ha finito per produrre l'effetto opposto: ha sottratto il confronto all'Aula senza riuscire a garantire tempi più rapidi in Commissione.

E così, mentre la maggioranza si preparava a vendere la sede redigente come la soluzione per superare le lungaggini consiliari, il provvedimento è rimasto impantanato per mesi. Adesso si torna al punto di partenza, con una legge da approvare, decine di questioni ancora da affrontare e un calendario che non concede sconti. Altro che semplificazione, per il Piemonte rischia di essere un bel pacco di Natale firmato dalla Giunta Cirio.