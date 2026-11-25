Nallo (Iv), ospedale Briancon sia reso più accessibile per i valsusini

"Le criticità del trasporto pubblico in Valle di Susa, emerse questa mattina in Commissione, non riguardano solo il diritto allo studio, ma anche l'accesso alle cure. Per molti residenti dell'Alta Valle raggiungere l'ospedale di Briançon sarebbe più agevole che raggiungere i presidi ospedalieri piemontesi". Lo sottolinea la capogruppo Iv in Consiglio regionale, Vittoria Nallo. "Proprio per rispondere alle esigenze di questi territori - dice Nallo - ho lavorato affinché nel nuovo Piano sociosanitario regionale fosse inserito uno specifico impegno sulla cooperazione sanitaria transfrontaliera. È passato quasi un anno dall'approvazione del Piano, e nel frattempo l'Azienda Usl della Valle d'Aosta ha già sviluppato nuove collaborazioni con l'ospedale francese di Sallanches. Chiediamo quindi alla giunta piemontese quali passi abbia compiuto finora presso i Ministeri della Salute e degli Affari esteri per arrivare a un Accordo quadro tra Italia e Francia, nell'ambito del Trattato del Quirinale". "Garantire il diritto alla salute - rimarca - significa anche mettere i cittadini nelle condizioni di raggiungere i luoghi di cura, tenendo conto delle specificità geografiche dei territori e delle opportunità offerte dalla cooperazione transfrontaliera".