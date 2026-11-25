M5s, subito una cabina di regia sui trasporti in Valle di Susa

La capogruppo M5s in Regione Sarah Disabato, con i consiglieri Unia e Coluccio, chiede "subito una cabina di regia" sui trasporti in Valle di Susa "per risolvere le numerose criticità del servizio e tutelare il diritto alla mobilità". La richiesta arriva dopo l'audizione oggi in Commissione delle Unioni montane Alta Valle Susa, Valle Susa e Comuni Olimpici Via Lattea e di una rappresentanza dell'istituto Des Ambrois di Oulx. "I problemi - dice Disabato - sono sotto gli occhi di tutti e vanno risolti senza perdere ulteriore tempo, dopo un anno di interlocuzioni in cui nulla è cambiato. Parliamo di treni cancellati, ritardi, vagoni freddi, bagni inagibili, servizi sostitutivi inadeguati, costi in costante aumento. Un quadro di disagio che rende evidente la totale irrilevanza della nostra Regione nelle interlocuzioni con Rfi e con il governo". "Chiediamo alla giunta Cirio e all'Agenzia della mobilità piemontese - spiega - di attivare una cabina di regia permanente con Rfi, Trenitalia e amministratori del territorio per risolvere una volta per tutta la situazione. Servono agevolazioni per gli studenti, una migliore gestione degli orari e delle corse, comunicazioni puntuali su eventuali soppressioni e cancellazioni, mezzi adeguati alle esigenze".