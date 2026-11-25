Chiesto confronto tra Regione e Trenitalia per i trasporti in Val di Susa

Un confronto tra Regione e Trenitalia per migliorare i servizi di trasporto in Valle di Susa, con maggiori agevolazioni tariffarie e abbonamenti integrati tra treni e autobus. È la richiesta emersa durante l'audizione in quarta commissione del Consiglio regionale del Piemonte, presieduta da Mauro Fava, delle Unioni montane Alta Valle Susa e Comuni Olimpici Via Lattea e dell'istituto Des Ambrois, alla quale hanno partecipato anche insegnanti e studenti. Sono state illustrate le difficoltà negli spostamenti quotidiani di circa 800 studenti e di diverse centinaia di lavoratori della scuola. Tra i problemi segnalati quello dei costi degli abbonamenti, con gli studenti pendolari spesso costretti ad acquistarne due distinti, per i servizi di Gtt e Trenitalia. Criticità sono state evidenziate anche sul fronte della manutenzione, della puntualità e della gestione del servizio tra treni e autobus. La richiesta alla Regione è di avviare un dialogo più continuativo con Trenitalia per individuare soluzioni ai problemi segnalati.