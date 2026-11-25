Province, "obiettivo deve essere election day nel 2029 con le europee"

"L'approvazione del Disegno di Legge delega di riforma del Tuel, prevista nel Consiglio dei Ministri di oggi, è per l'Unione delle province italiane motivo di soddisfazione, soprattutto perché, grazie al confronto che abbiamo avuto con il Governo, nel testo sarà ben chiaro che il ritorno all'elezione diretta è strettamente legato all'assegnazione alle Province di nuove funzioni strategiche per i territori". Lo afferma il Presidente dell'Upi Enzo Lattuca, in merito alla previsione dell'approvazione nel Consiglio dei Ministri di oggi del ddl delega di riforma del testo unico degli enti locali. "È la richiesta che, come Upi, abbiamo sempre posto come priorità - aggiunge Lattuca - Così come resta essenziale per noi che sia garantito, da qui ai prossimi tre anni, un percorso di rientro dallo squilibrio finanziario, così che le nuove Province possano essere messe nelle condizioni di rispettare gli impegni che dovranno prendere con i cittadini". "Per quanto riguarda le prime elezioni di Presidenti e Consigli Provinciali, come abbiamo detto nelle interlocuzioni che abbiamo avuto con il Governo, che ci pare abbia condiviso questa prospettiva, l'obiettivo che dobbiamo porci è un election day nel 2029 insieme alle elezioni europee, in modo che la riforma sia pienamente operativa. Da ultimo, accogliamo positivamente la scelta del Governo di cancellare la norma divisiva sui ballottaggi, perché è chiaro che questa deve essere una riforma condivisa da tutte le forze parlamentari", aggiunge il presidente Upi.