Ravello (FdI), senza il sistema neve la montagna muore

Il vicecapogruppo FdI in Regione Piemonte, Roberto Ravello, accusa Avs di "bieca strumentalizzazione" per la contrarietà al finanziamento regionale della neve artificiale a basse quote. "Avs - afferma - vada a spiegare ai maestri di sci, agli addetti agli impianti, agli albergatori, ai commercianti e a chi vive la montagna che investire nel loro lavoro significa 'finanziare il passato'. Il sistema neve è un pilastro del turismo piemontese, un settore che nel suo complesso vale più del 10% del pil regionale". "Nell'inverno 2025/26 - rimarca - gli accessi in pista sono cresciuti a doppia cifra. Questo sarebbe il passato? Dietro quei numeri ci sono alberghi che assumono, negozi che restano aperti e imprese che investono. Usare la mancanza di un medico per attaccare l'innevamento programmato è una bieca strumentalizzazione". "In quale valle - domanda - spegnere un impianto farebbe arrivare un medico? Quando viene meno il lavoro, le famiglie se ne vanno e diventa più difficile tenere aperti una scuola e un ambulatorio o garantire una linea di autobus. Per continuare ad attrarre persone e imprese, la montagna deve poter crescere".