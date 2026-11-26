GLORIE NOSTRANE

L'Assessore fascio tutto io.

E la sanità può attendere

Dalle piste da sci alla riforma elettorale, passando per tribunali, tartufi e formaggi. L'iperattivismo di Riboldi, pure vicesegretario piemontese di FdI, comincia a irritare anche i suoi sodali. L'affondo di Valle (Pd) prima dell'informativa in Aula sui conti

Per garantire un posto in Consiglio regionale agli abitanti del Verbano-Cusio-Ossola si è messo a studiare una modifica della legge elettorale. Per garantire loro una visita specialistica in tempi ragionevoli ci sta ancora lavorando. L’ultima declinazione dell’inesauribile attivismo di Federico Riboldi, assessore alla Sanità della Regione Piemonte, è quella dell’ingegnere elettorale. Una specializzazione che si aggiunge alle molte altre sfoggiate nelle ultime settimane dal quarantenne esponente di Fratelli d’Italia, vicesegretario regionale del partito, il cui dinamismo inversamente proporzionale ai risultati ottenuti nel settore di sua competenza incomincia a suscitare qualche insofferenza anche tra i camerati.

Il tutto mentre a Palazzo Lascaris lo attendono per conoscere finalmente dalla sua viva voce come siano stati amministrati i dieci e passa miliardi della sanità piemontese e perché Alberto Cirio abbia dovuto indossare i panni del commissario ad acta per metterne a posto i conti.

Un seggio per il buen retiro

Nato a Omegna, già sindaco di Casale Monferrato, con una seconda casa all’Alpe Quaggione, dove racconta di voler trascorrere la pensione, Riboldi ha annunciato il suo progetto per assicurare al Vco un rappresentante in Consiglio regionale. La proposta, già trasmessa alla direzione della Giunta con tanto di numero di protocollo (1703 Uc Sap), prevede di sottrarre un posto al listino bloccato del presidente eletto per assegnarlo al candidato più votato del partito che avrà ottenuto il maggior numero di consensi nella provincia, anche qualora appartenesse alla coalizione sconfitta a livello regionale.

Una modifica alla legge regionale 12 del 2023 che l’assessore vorrebbe bipartisan, forte dell’assenso manifestato dalla capogruppo del Pd Gianna Pentenero durante un dibattito alla Festa dell’Unità di Villadossola, la scorsa estate. Riboldi la presenta come il secondo grande impegno assunto con il territorio dopo quello per l’ospedale unico di Piedimulera, per il quale si attende ancora il via libera ministeriale necessario a bandire la gara di progettazione. Per il nuovo nosocomio ci sono 200 milioni, recuperati dagli stanziamenti per la ristrutturazione del Castelli e del San Biagio, ma, come ammette lo stesso assessore, ne serviranno altri, e non pochi, per arredi e attrezzature.

Cirio gli darà corda?

A guastare i propositi del sé dicente “capo politico della sanità” è Daniele Valle, vicepresidente della commissione Sanità e tra i più assidui e documentati avversari politici di Riboldi. «La Giunta non l’ha adottata e sono convinto che non la adotterà e non la proporrà mai al Consiglio regionale. Cirio è troppo scaltro per infilarsi nel ginepraio di una modifica della legge elettorale a pochi mesi dalle elezioni nazionali». E aggiunge, spargendo sale: «Sono curioso di vedere che fine farà questa iniziativa, perché sarà anche una misura della considerazione politica di cui gode Riboldi all’interno della sua stessa Giunta».

Valle non nega il problema della rappresentanza del Vco, ma contesta il metodo e l’iniziativa personale di un assessore su una materia squisitamente consiliare. Se si vuole mettere mano alla normativa, sostiene, occorre affrontare la disomogeneità dei collegi provinciali con una riforma organica. Tanto più che quando il centrodestra riscrisse la legge, nella precedente legislatura, a guidare il gruppo della Lega, allora partito di maggioranza relativa, era proprio un esponente del Vco, Alberto Preioni.

L’assessore alla qualunque

Con il suo onnipresente marchietto “Piemonte in testa” e gli immancabili hashtag #SaluteUniversale e #SindacodellaSanità, colui che si è autodefinito il «capo politico della sanità piemontese» ha un’agenda che farebbe invidia a un presidente di Regione. E forse è proprio questo uno degli aspetti che iniziano a indisporre qualche collega di Giunta e di partito.

Solo negli ultimi giorni lo si è visto, tra l’altro, alla presentazione della stagione sciistica della Via Lattea e alle riunioni sugli impianti di risalita del Vco. Poi alla Fiera del Tartufo Bianco di Murisengo. Eccolo immortalato davanti al Tribunale di Alessandria a dare conto degli oltre 25 milioni destinati dal governo alla riqualificazione del Palazzo di Giustizia e al recupero di parte dell’ex caserma Valfrè, nonché del previsto incremento di una quarantina di unità del personale amministrativo di Tribunale e Procura, con annesso ringraziamento al deputato di FdI Enzo Amich.

Al Castello dei Paleologi di Casale presenta un volume dell’“amico” Edoardo Sylos Labini, direttore di CulturaIdentità. Al Grattacielo Piemonte trova il tempo per un selfie con Armando Brusato, presidente della Guilde des Fromagers Italia, e il consigliere Massimo Arcalini, celebrando le virtù del patrimonio caseario. Il tutto intervallato dalle periodiche iniziative di partito e, come ironizza Valle, dall’attività di «social media manager a favore dei consiglieri di opposizione, sempre prodigo di consigli e correzioni». La domanda viene spontanea: «quando troverà il tempo di occuparsi della sanità piemontese?».

Il giorno dei conti

Oggi, nel giorno scelto dallo stesso Riboldi per rendere la sua informativa al Consiglio regionale, il Pd intende sottoporgli una serie di quesiti assai meno gratificanti di quelli che gli vengono rivolti durante le sue peregrinazioni per il Piemonte.

Perché il servizio sanitario regionale ha chiuso il 2025 con un disavanzo di 221,788 milioni di euro, nonostante l’incremento dei finanziamenti statali? Perché non si è provveduto alla copertura entro il termine del 30 aprile, facendo scattare la procedura che ha portato Cirio a esercitare i poteri di commissario ad acta? E perché di quella circostanza il Consiglio regionale è venuto a conoscenza soltanto grazie alle rivelazioni dello Spiffero, a distanza di quasi sei mesi dal decreto commissariale del 26 maggio con cui sono stati utilizzati 209,8 milioni reperiti nel bilancio regionale?

Non meno imbarazzante per l’assessore è il giudizio della Ragioneria generale dello Stato, che ha sollecitato un urgente rafforzamento delle capacità di programmazione, amministrazione e gestione della sanità piemontese. Una bocciatura che investe direttamente il governo del sistema e non soltanto l’entità delle risorse disponibili.

Azienda Zero, risultati zero

A questo si aggiungono i dubbi della Corte dei Conti sull’efficacia della costosa operazione delle visite serali e festive, i ripetuti malfunzionamenti del Cup, le difficoltà nel reperimento del personale, lo scontro con i sindacati sullo scorporo della Città della Salute. Tutte questioni di cui abbiamo ampiamente dato conto in queste settimane.

E che dire di Azienda Zero, istituita proprio per assicurare una gestione coordinata e una migliore programmazione del sistema? Dalla discussione di lunedì in commissione sull’intramoenia, osserva il Pd, il contributo fornito dall’ente è risultato coerente con la sua denominazione: zero. Restano da affrontare la riorganizzazione della medicina territoriale, l’integrazione dei medici di famiglia con le case e gli ospedali di comunità, la presa in carico dei non autosufficienti.

Riboldi ha già studiato come garantire un seggio al Vco alle prossime elezioni regionali. I piemontesi che oggi non riescono a ottenere un appuntamento in ospedale gradirebbero altrettanta solerzia.