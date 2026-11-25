Conticelli (Pd), "una famiglia una casa" è legge di stampo del Ventennio

"Con la proposta 'Una famiglia una casa' siamo tornati a leggi di stampo del Ventennio, quando avere figli era oggetto di premialità. Non comprendiamo come un'iniziativa di questo genere possa essere intesa come un incentivo alla natalità: per fare famiglia, i giovani hanno bisogno di politiche della casa serie che favoriscano percorsi di autonomia". Così la consigliera regionale Pd Nadia Conticelli, sul provvedimento della giunta Cirio. Conticelli ravvisa nei criteri per accedere all'affitto agevolato di 100 euro al mese il "forte discrimine tra una coppia under 35 che ha figli, o può averne, e una che non ne ha e che dopo dieci anni continua a non averne". "Avere o non avere un figlio - afferma - non può essere fattore premiale e soprattutto non si incentiva la natalità in questo modo, facendo passare il diritto alla casa come l'ulteriore lotteria che il centrodestra ci propone al posto della salvaguardia dei diritti".