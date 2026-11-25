SANITÀ

Case di comunità, raffica di aperture. Ma i pronto soccorso restano affollati

Il Piemonte supera la media nazionale nell'attuazione della riforma della medicina territoriale, ma alle celebrazioni della politica non corrisponde un'adeguata informazione ai cittadini. Le incognite del personale e i ritardi sui posti letto. RAPPORTO AGENAS

«Sono convinto che fra tre anni, quando io non sarò più ministro della Salute, le case di comunità saranno per tutti gli italiani un punto di riferimento». Un auspicio, quello espresso dal ministro della Salute Orazio Schillaci, ma anche una visione realistica dello stato attuale della riforma della medicina territoriale, resa possibile in larga parte dai fondi del Pnrr, ma ancora lontana dal potersi dire completamente realizzata.

Perché non ci sono soltanto (e già basterebbero) quelle differenze tra le Regioni nei tempi e nei risultati che rappresentano, sempre a detta del ministro, «una nota dolente inaccettabile e il male maggiore della sanità italiana». C’è, infatti, anche laddove i numeri delle strutture completate sono più che apprezzabili, un forte divario tra la loro disponibilità e l’effettivo utilizzo da parte dei cittadini e, ancor più, una carenza di informazioni su quando e come rivolgersi a questi nuovi presidi territoriali.

Una conferma arriva proprio dal Piemonte dove, a fronte di risultati sostanzialmente positivi in termini di tempi e numero di case della comunità entrate in funzione, in questi giorni dai pronto soccorso si segnalano ancora troppi accessi con codici minori che potrebbero, anzi dovrebbero, essere in gran parte gestiti nelle strutture della medicina territoriale.

Leggi qui il Report Agenas

Taglio dei nastri

Se, però, ai pazienti non si è ancora spiegato chiaramente in quali casi rivolgersi a queste strutture – limitando la comunicazione alla celebrazione delle inaugurazioni, con tagli di nastri e fotografie a uso dei social, secondo una logica autoreferenziale di politici e dirigenti – il cortocircuito tra l’esito atteso e quello reale diventa inevitabile. E, ancora una volta, a danno di quei cittadini ai quali la comunicazione istituzionale, anziché fornire indispensabili indicazioni, propina inutili celebrazioni dei successi di un lavoro dovuto e, in alcuni casi, non ancora del tutto completato.

In questo scenario, la prospettiva dei tre anni indicata dal ministro finisce addirittura per apparire ottimistica e gli stessi numeri forniti dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, per quanto positivi, rischiano di non rispecchiare l’effettiva capacità di rispondere alle necessità della popolazione.

È la stessa Agenas, nelle conclusioni del rapporto, a indicare la necessità di sviluppare strumenti di monitoraggio capaci di misurare non soltanto la presenza delle strutture e dei servizi, ma anche la loro efficacia, l’equità nell’accesso e la capacità di prendere in carico i pazienti. E proprio nella comunicazione dei nuovi servizi ai cittadini l’Agenzia individua uno degli elementi decisivi per il successo della riforma.

I numeri di Agenas

Sulla base del rapporto aggiornato al 30 giugno scorso, il direttore generale di Agenas, Angelo Tanese, ha fornito oggi i dati sullo stato di attuazione della riforma: «Delle case di comunità, elemento centrale della riforma, negli ultimi quattro anni ne sono state realizzate 1.470 con almeno un servizio obbligatorio e 1.283 che erogano tutti i servizi sanitari in maniera completa. Ciò consente – ha aggiunto Tanese – un passaggio dal 4% al 71% delle case programmate, che si dividono in hub e spoke: 1.030 hub e 772 spoke. Dal 30 giugno 2024 a oggi abbiamo assistito a un cambiamento epocale: da 413 case di comunità oggi ne abbiamo 1.470 su tutto il territorio nazionale».

A concentrare gran parte dei risultati sono stati gli ultimi sei mesi, in coincidenza con la scadenza degli obiettivi europei: al 31 dicembre 2025 in tutta Italia erano appena 66 le case della comunità dotate di tutti i servizi obbligatori, diventate 1.283 a fine giugno. Un’accelerazione che rende ancora più evidente la necessità di verificare sul campo il funzionamento delle nuove strutture.

Piemonte sopra la media

Per quanto riguarda il Piemonte, su 103 strutture programmate sono 86 quelle che forniscono almeno uno dei servizi considerati obbligatori e 80 quelle che li garantiscono tutti. Nel primo caso il Piemonte supera di appena un punto la media nazionale (83% contro 82%), mentre più significativo è il vantaggio per le strutture dotate di tutti i servizi obbligatori (78% contro 71%).

Quanto alla presenza di studi di medici di famiglia in queste strutture, se ne contano 2.335 in tutto il Paese e il Piemonte è una delle Regioni con il maggior numero anche in rapporto alla popolazione: 129 contro i 160 della Lombardia. Il confronto è invece meno favorevole con il Veneto, che ne conta 238, e soprattutto con l’Emilia-Romagna, dove sono addirittura 729. Ancora molto limitata la presenza fisica nelle case della comunità delle Aft, le aggregazioni funzionali territoriali che riuniscono i medici di un determinato territorio: in Piemonte non si va oltre le 6, contro le 45 del Veneto (che ha un numero simile di residenti) e le 26 della Lombardia. Sul territorio piemontese risultano tuttavia altre 48 Aft con sede esterna, ma funzionalmente coordinate dalle case della comunità.

Questione personale

Altro pilastro della riforma è rappresentato dagli ospedali di comunità: dei 601 programmati a livello nazionale ne risultano attivati 402, mentre in Piemonte sono 22 su 37, con una percentuale inferiore alla media italiana (59% contro 67%). Ancora più eloquente il dato sui posti letto: in Piemonte sono 408, meno della metà degli 851 che la regione dovrebbe avere sulla base dello standard fissato dal decreto ministeriale 77 del 2022, pari a 0,2 posti letto ogni mille abitanti.

Per queste come per le altre strutture resta la grande incognita del personale necessario a farle funzionare a pieno regime, senza sguarnire altri settori della sanità. La difficoltà di reperire medici e infermieri, soprattutto nelle aree interne e periferiche, è del resto una delle tre principali criticità individuate da Agenas, insieme alla mancata piena integrazione dei sistemi informativi e alla necessità di adeguati strumenti per misurare i risultati della riforma.

Un segnale sul fronte del personale è arrivato dallo stesso ministro della Salute: «È importante dare un segnale agli operatori sanitari, soprattutto – ha aggiunto Schillaci – a quelli che lavorano in esclusiva nel Servizio sanitario nazionale, facendo crescere l’indennità di esclusività dei medici e di specificità degli infermieri».