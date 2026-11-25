Gabusi, "su Sempione nessun allarmismo, garantiremo la mobilità"

Una chiusura di sei mesi nel 2028 della linea ferroviaria del Sempione, con autobus sostitutivi tra Iselle e Domodossola, e nessuna interruzione prolungata della circolazione nel 2029. È il quadro delineato dall'assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Marco Gabusi, che interviene sulle preoccupazioni legate ai lavori di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria e alla continuità dei collegamenti con la Svizzera. "Nessuno intende sottovalutare le legittime preoccupazioni dei cittadini, dei pendolari e degli amministratori locali - sottolinea l'assessore -. Proprio per questo è importante evitare inutili allarmismi e far sì che il confronto si sviluppi sulla base di informazioni complete e di una rappresentazione corretta dei fatti, tenendo conto delle soluzioni individuate e del lavoro già svolto". L'assessore ha poi spiegato che la chiusura prevista da Rfi nel 2028 è necessaria per il rifacimento del ponte Boldrini e il rinnovo della stazione di Iselle. Durante i lavori saranno garantiti i collegamenti ferroviari tra Brig e Iselle e i servizi sostitutivi su gomma fino a Domodossola, per la cui copertura economica la Regione è da mesi in contatto con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ai tavoli bilaterali Italia-Svizzera è stato inoltre concordato di anticipare al 2028 i tre mesi di chiusura della tratta Domodossola-Arona inizialmente previsti nel 2029, facendoli coincidere con il periodo di interruzione già programmato per i lavori al ponte Boldrini. Quanto ai collegamenti tra Domodossola e Brig, Gabusi precisa che con il cambio di orario del 13 dicembre non sono previste riduzioni del servizio programmato. Le variazioni riguarderanno soltanto due coppie di treni aggiuntivi del sabato e dei giorni festivi, che saranno limitate alla tratta Brig-Iselle. Sul rinnovo dei convogli, l'assessore ricorda che l'adeguamento alla normativa antincendio è richiesto entro il 31 marzo 2029 e non impone la dismissione anticipata dei treni Nina. La richiesta del gestore svizzero Bls di anticipare l'acquisto di nuovi convogli comporterebbe per la Regione, secondo Gabusi, un esborso aggiuntivo di oltre due milioni di euro. "I cantieri sono la strada concreta verso il futuro. Realizzare le infrastrutture significa creare sviluppo, lavoro e opportunità. Le criticità vanno affrontate insieme, con responsabilità, ascolto e capacità di trovare soluzioni. La Regione continuerà a lavorare nell'interesse del territorio, mantenendo aperto il confronto con tutti i soggetti coinvolti, per garantire la continuità dei collegamenti e ridurre al minimo i disagi legati a interventi indispensabili. Perché il futuro si costruisce con i fatti, non fermando le opere", conclude Gabusi.