VERSO IL 2027

Collidà in campo, Cuneo si agita.

I civici puntano a sfrattare il Pd

L'avvocato rompe gli indugi e ufficializza la candidatura a sindaco. Dietro l'operazione il mondo moderato di Robaldo, Costa e Cirio, ma anche pezzi dell'attuale maggioranza ed ex dem. Manassero temporeggia, il centrodestra deve decidere se accodarsi

A Cuneo il centrodestra potrebbe arrivare al governo della città passando dalla porta di servizio, mentre il Pd rischia di essere accompagnato all’uscita da una parte dei suoi attuali alleati. Dopo mesi di incontri riservati, rinvii e tessiture politiche, Enrico Collidà ufficializza la propria candidatura a sindaco per le amministrative del 2027. Una discesa in campo alla quale lavorano da tempo il presidente della Provincia Luca Robaldo, il capogruppo di Forza Italia alla Camera Enrico Costa e, con maggiore discrezione, il governatore Alberto Cirio.

Avvocato, classe 1968, Collidà è presidente di LaGemma Venture, società di venture capital interamente partecipata dalla Fondazione CrC, della quale è stato vicepresidente dal 2022 al 2024. Presiede la sezione provinciale della Lilt e ha alle spalle un mandato da consigliere comunale dell’Udc durante la prima amministrazione di Federico Borgna. Un curriculum che tiene insieme politica, professioni, volontariato e quel sistema di relazioni che ruota attorno alla potente fondazione bancaria cuneese.

«In questi mesi tante persone mi hanno incoraggiato a farmi avanti: la loro fiducia mi onora e mi responsabilizza», scrive Collidà, che non risparmia una stoccata all’amministrazione uscente: «Abbiamo in mente un progetto chiaro: una visione e un modo di governare che vadano oltre la gestione degli ultimi cinque anni. Cuneo ha bisogno di innovazione e di coraggio. E l’una e l’altro nascono dalle persone, dalle idee e dalle energie nuove».

Il fantasma di Borgna

Il modello è quello sperimentato con successo nel 2012, quando Borgna conquistò il municipio alla testa di una coalizione trasversale, battendo al ballottaggio proprio il candidato del Pd, Gigi Garelli. Stavolta l’operazione avrebbe un baricentro politico più spostato verso il centrodestra, ma con l’identica ambizione di relegare i partiti in seconda fila.

Il peso del civismo cuneese è certificato dai numeri: nel 2022 Centro per Cuneo ottenne il 15,86 per cento dei voti e sette consiglieri, contribuendo in maniera determinante all’elezione di Patrizia Manassero, che al ballottaggio prevalse con il 63,3 per cento sul candidato del centrodestra Franco Civallero. Senza quella componente moderata, per i dem conservare il municipio diventerebbe assai più complicato.

La diaspora democratica

A luglio, tra i sottoscrittori del manifesto del Cantiere Civico, figuravano il capogruppo di Centro per Cuneo Vincenzo Pellegrino, i consiglieri Serena Garelli ed Ettore Grosso, ma soprattutto un nutrito drappello di ex democratici: da Domenico Giraudo ad Antonino Pittari, dall’ex segretario cittadino Paolo Cattero all’ex capogruppo Carmelo Noto, fino a Simone Priola.

Una parte di questo mondo si è organizzata nella nuova formazione Sinergie-Cn, alla quale hanno aderito anche l’ex segretario cittadino del Pd Graziano Lingua e Massimiliano Caramazza, oggi consulente di Cirio per la disabilità. È la componente che potrebbe fornire a Collidà una copertura politica sul versante del centrosinistra, rendendo più difficile agli avversari dipingerlo come un candidato del centrodestra mascherato da civico.

La maggioranza si sfalda

Le grandi manovre investono ormai tutti i gruppi che sostengono Manassero. Se in Centro per Cuneo la divisione tra lealisti e fautori del cambiamento è evidente, anche in Cuneo Civica, già Crescere Insieme, si registrano contatti con l’entourage di Collidà. E persino il presidente del Consiglio comunale Marco Vernetti, esponente di Cuneo Democratica e Solidale, secondo le indiscrezioni della stampa locale avrebbe avviato qualche prudente sondaggio.

Per quest’ultima formazione, protagonista da oltre trent’anni della vita amministrativa cittadina, si pone addirittura il problema della sopravvivenza elettorale. Incerta anche la collocazione futura di due esponenti di peso dell’attuale giunta, il vicesindaco Luca Serale e l’assessora alla Cultura Cristina Clerico, entrambi in passato indicati tra i possibili aspiranti alla fascia tricolore.

Il Pd tra Gribaudo e Calderoni

Mentre Manassero non ha ancora sciolto la riserva sulla ricandidatura – negli ambienti politici cuneesi molti scommettono sulla sua rinuncia – nel Pd si confrontano due strategie. La vicepresidente nazionale Chiara Gribaudo punta a un’alleanza con Avs e Movimento 5 Stelle, mentre il consigliere regionale Mauro Calderoni, già sindaco di Saluzzo, sarebbe maggiormente incline a salvaguardare il rapporto con il mondo moderato.

Tra i nomi circolati per la successione c’è quello dell’assessora al Turismo Sara Tomatis, oltre alla stessa Clerico. Nel caso di una rottura a sinistra, potrebbe tornare d’attualità anche quello della consigliera regionale di Avs Giulia Marro.

Il dilemma della destra

La candidatura di Collidà obbliga ad accelerare anche il centrodestra. L’operazione caldeggiata da Costa e Robaldo prevede che siano i partiti ad aggregarsi alla proposta civica e non viceversa. Una formula gradita a una parte di Forza Italia, potenzialmente interessante anche per Azione, ma meno digeribile per Fratelli d’Italia e Lega.

Tra i meloniani circolano i nomi del consigliere regionale Claudio Sacchetto, già assessore leghista nella giunta di Roberto Cota e vicino a Guido Crosetto, e di Maurizio De Lio, presidente del circolo cittadino di FdI ed ex consigliere comunale. Il primo potrebbe rappresentare una soluzione unitaria qualora naufragasse l’ipotesi di convergere su Collidà.

La prova delle provinciali

Un primo assaggio dei rapporti di forza si avrà già domenica 29 novembre, con le elezioni provinciali. Robaldo corre senza avversari per la presidenza, mentre per il Consiglio si confrontano tre liste, una delle quali espressione del suo Patto Civico per la Granda. Significativa la scelta di Vincenzo Pellegrino di rinunciare alla ricandidatura in Provincia per sostenere Serena Garelli, candidata proprio nella formazione civica.

Quanto alla corsa per il municipio, Collidà è il secondo candidato ufficiale dopo Giancarlo Boselli, già vicesindaco e oggi leader degli Indipendenti, mentre Gigi Garelli ha manifestato la propria disponibilità a correre con Cuneo per i Beni Comuni, riproponendosi a quindici anni dalla sfida con Borgna. La vera partita, tuttavia, si gioca dentro l’attuale maggioranza. Il Pd potrebbe ritrovarsi a dover contendere il municipio a buona parte di coloro grazie ai quali lo ha conquistato cinque anni fa.