Nigra e Troiano portavoce per il Piemonte di Sud chiama Nord

L'ex parlamentare Alberto Nigra e l'ex consigliere comunale di Torino Dario Troiano saranno i portavoce per il Piemonte della lista Sindaci d'Italia - Sud chiama Nord. A nominarli è stato il leader del movimento Cateno De Luca. A loro De Luca ha affidato un mandato esplorativo per "avviare interlocuzioni finalizzate all'individuazione dei pionieri del progetto del movimento sul territorio, in vista dell'assemblea costituente del Polo delle Autonomie" in programma a Roma in febbraio. La nomina è stata ufficializzata da De Luca il giorno dopo la presentazione a Torino del progetto Sindaci d'Italia - Sud chiama Nord. "E' stato compiuto - commenta De Luca - un altro passo in avanti verso la costruzione del Polo delle Autonomie, che ufficialmente nascerà a febbraio raggruppando tutti i movimenti civici territoriali. Parteciperemo così alle prossime elezioni con questo soggetto giuridico, che userà il simbolo presentato il 29 ottobre alla convention di Roma".