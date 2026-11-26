Oltre il nastro, il nulla

L’ennesimo grande evento ospitato dal capoluogo piemontese ha chiuso i battenti domenica sera, assegnando la vittoria delle Atp Finals a Carlos Alcaraz. La finale è stata l’ultima di una serie di incontri che hanno interessato sia il palazzetto progettato da Isozaki per le Olimpiadi invernali del 2006, sia alcuni campi compresi nell’area olimpica del vecchio Stadio Comunale.

La città ha salutato la manifestazione tennistica affidandosi alle vetrine dei negozi del centro storico, ad alcune del quartiere Santa Rita (territorio in cui si sono svolte le gare) e, principalmente, a eventi spettacolari in piazza San Carlo (il salotto d’onore che ha ospitato la festa inaugurale del torneo). Intorno al Caval ‘d Brons sono stati installati grandi proiettori pronti, ogni quindici minuti, a ridisegnare le facciate dei palazzi circostanti con giochi grafici, dedicati ai campioni mondiali del tennis. Un lato della palizzata del cantiere di piazza Carignano (allestito per il restauro del monumento dedicato a Vincenzo Gioberti) è diventato invece la base per un ritratto in rilievo di Sinner, realizzato con le palline usate in campo.

Le installazioni hanno richiamato l’interesse di molti turisti e Torino, dato indiscutibile, si è dimostrata all’altezza anche di questa edizione delle Finals. Lo ha fatto, tuttavia, mostrando tutte le incertezze di una città in mezzo al guado, in affanno perché alla continua ricerca di una nuova identità.

I fasci di luce che ciclicamente coloravano i palazzi seicenteschi del centro, distraevano il pubblico dai sacchi a pelo e dai cartoni che offrivano giaciglio ai senzatetto in cerca di riparo sotto i portici (persone realmente in difficoltà e nomadi professionisti della questua). Era sufficiente attendere la fine dello show per contare i numerosi letti improvvisati, nonché le panchine usate per non dormire a diretto contatto con il marciapiede.

Passeggiando per il parco di Piazza d’Armi diventava invece impossibile, anche per i più disattenti, non imbattersi nell’ecomostro che accompagna fin dall’inizio questo evento internazionale. La grande area verde al confine tra Santa Rita e Crocetta è stata sacrificata al business che avvolge la manifestazione: la zona prospiciente il Pala Alpitour (Inalpi Arena) è ostaggio della tensostruttura dedicata alle attività commerciali (ristorazione e gadget) poste a corona delle Finals.

Una distesa di verde pubblico sottratta alla sua originaria funzione di bene comune e messa al servizio del profitto. Un sistema che convoglia gli spettatori nell’area espositiva senza offrirgli l’occasione di mettere piede all’esterno: il commercio di quartiere vive così il torneo come un corpo completamente estraneo, a eccezione di alcuni bar di corso Agnelli. Il prezzo dei biglietti per accedere alla finale è arrivato fino a 2.300 euro (malgrado l’assenza di Sinner), partendo da un minimo di 750 euro. L’esclusività dell’appuntamento ha finito per tagliar fuori anche il territorio circostante, che percepisce la manifestazione solo come la fastidiosa causa di ulteriori ingorghi nel traffico.

La frenesia che ha travolto la città non ha neppure consentito alla politica di interessarsi a chi ha lavorato all’organizzazione dell’evento: donne e uomini i cui contratti meriterebbero un approfondimento da parte delle istituzioni. Sui social sta circolando la testimonianza di un addetto alla sicurezza che delinea i contorni della solita, triste, storia di lavoro mal pagato e privo di garanzie. A quanto pare, siamo nuovamente costretti a prendere atto di grandi eventi che si reggono su un altrettanto grande sfruttamento dei lavoratori: una dinamica a cui siamo ormai avvezzi, dove i profitti sono riservati a pochi mentre il costo sociale ricade su tutti gli altri.

La politica, abituata ai selfie e alle passerelle, purtroppo non riesce a guardare oltre il nastro che si appresta a recidere dopo il discorso ufficiale. Un nastro che segna il confine tra il mondo immaginario in cui hanno scelto di vivere i colletti bianchi, eletti dai cittadini, e il mondo reale, dove è diventato normale attendere un anno per una visita specialistica (mentre la malattia non conosce pause nel suo decorso) e dove si è costretti a vivere con un salario che non basta nemmeno ad arrivare a metà del mese.

I grandi eventi arricchiscono pochi sfruttando lavoro, beni comuni e territorio: il disagio sociale resta lì, ben visibile, anche dopo le cerimonie di chiusura fatte in pompa magna.