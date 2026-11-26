FINANZA & GIUSTIZIA

Banca di Asti, svolta giudiziaria. Sospesa cartella da 1,92 milioni

Il Tribunale accoglie il reclamo dell'imprenditore che ha denunciato i vertici dellì0istituto. Mediocredito Centrale non ha fornito nei termini la prova della cessione del credito. Sullo sfondo la controversa gestione dei finanziamenti

Quasi due milioni di euro da riscuotere da un imprenditore, un credito bancario passato di mano e la cui cessione, allo stato degli atti, non risulta adeguatamente documentata, denaro pubblico utilizzato per liquidare la garanzia concessa a fronte di un finanziamento. Il Tribunale di Asti ha sospeso l’efficacia esecutiva della cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, su iniziativa di Mediocredito Centrale, nei confronti dell’imprenditore astigiano Alessandro Giovanni Bramafarina, socio unico della società immobiliare Carrera srl, oggi in liquidazione giudiziale.

L’ordinanza, adottata l’11 novembre dal collegio presieduto da Gian Andrea Morbelli, con Marco Bottallo relatore e Daniele Dagna terzo componente, accoglie il reclamo presentato dall’avvocato Tonino Rotondi, riformando il precedente provvedimento del 12 agosto con cui era stata negata la sospensione. Una prima vittoria sul fronte del contenzioso con Mediocredito per l’imprenditore che nel maggio del 2025 aveva presentato una circostanziata denuncia penale nei confronti di esponenti e funzionari della Cassa di Risparmio di Asti, vicenda della quale lo Spiffero aveva dato notizia nel settembre dello scorso anno.

I prestiti con i soldi dello Stato

Al centro del contenzioso ci sono tre finanziamenti chirografari, per complessivi 7,1 milioni di euro, concessi dalla banca astigiana alla Carrera e assistiti dalle garanzie pubbliche del Fondo per le piccole e medie imprese gestito da Mediocredito Centrale. Bramafarina ne era fideiussore.

Il 28 dicembre 2022 i crediti sono stati ceduti in blocco alla società veicolo Irec Spv. Stando alla documentazione richiamata dalla difesa dell’imprenditore, il corrispettivo della cessione sarebbe stato di appena un euro per ciascuno dei tre crediti. La società cessionaria ha successivamente escusso la garanzia pubblica, ottenendo, secondo la ricostruzione dei legali di Bramafarina, il pagamento nel settembre del 2025.

Mediocredito Centrale, subentrato nella posizione del creditore, ha quindi avviato la riscossione coattiva nei confronti dell’imprenditore in qualità di fideiussore. Da qui la cartella da 1.920.000 euro, oltre ai diritti di notifica, ora sospesa dal Tribunale e relativa a uno dei mutui stipulati il 17 dicembre 2020.

Il credito senza prova

Il passaggio più significativo dell’ordinanza riguarda la natura del credito vantato da Mediocredito Centrale. Quest’ultimo aveva sostenuto che il proprio diritto al recupero delle risorse pubbliche fosse autonomo e distinto dal rapporto di finanziamento originario. Una tesi che il collegio non ha condiviso: il gestore del Fondo subentra per surrogazione legale nella posizione del creditore, senza poter acquisire maggiori diritti rispetto a quelli di quest’ultimo. Anche nei confronti di Mediocredito, dunque, il debitore può sollevare eccezioni sulla validità, sull’esistenza e sulla titolarità del credito. Ed è proprio su quest’ultimo aspetto che si è arenata, almeno per ora, la pretesa di riscossione.

Nell’elenco dei crediti ceduti prodotto in giudizio da Mediocredito, quasi interamente oscurato, l’unica posizione visibile riconducibile alla Carrera riportava un numero identificativo della garanzia diverso da quello indicato nella cartella di pagamento, mentre risultava oscurato anche l’importo.

Il 2 ottobre il Tribunale aveva concesso dieci giorni per fornire chiarimenti e integrare la documentazione. Gli atti sono stati depositati il 14 ottobre, due giorni dopo la scadenza, senza che fosse stata presentata un’istanza di proroga o di rimessione in termini. Il collegio li ha pertanto giudicati inutilizzabili ai fini della decisione cautelare, riconoscendo inoltre il rischio per Bramafarina di subire una pluralità di azioni esecutive, alcune delle quali già avviate.

I dubbi su un documento

Tra gli atti depositati tardivamente, secondo quanto riferisce l’avvocato Rotondi, figura una comunicazione sottoscritta da Arec neprix, mandataria di Irec Spv, datata 14 ottobre 2026, nella quale si confermerebbe la titolarità del credito in capo alla società veicolo, indicando le coordinate bancarie sulle quali effettuare il pagamento.

A sollevare interrogativi è la circostanza, evidenziata dalla difesa, che il Fondo avrebbe già liquidato la garanzia oltre un anno prima, il 22 settembre 2025. Su quale documentazione si sarebbe dunque basato Mediocredito Centrale per erogare quella somma? È uno degli aspetti sui quali il legale intende chiedere ulteriori accertamenti. Il collegio non si è pronunciato sul contenuto del documento, escluso per la tardività del deposito.

Quei milioni tornati alla banca

Resta aperta la questione più delicata dell’intera vicenda: quella dell’effettiva destinazione dei finanziamenti assistiti dalla garanzia statale, concessi negli anni dell’emergenza Covid. Secondo la consulenza di parte redatta dal commercialista Ermanno Garola, circa 6 dei 7,1 milioni erogati sarebbero stati utilizzati, il giorno stesso dell’accredito, per ripianare esposizioni debitorie pregresse nei confronti della stessa Cassa di Risparmio di Asti. L’apporto di nuova finanza sarebbe stato, secondo il consulente, del 14,7 per cento, inferiore alla soglia minima del 25 per cento prevista dalla normativa applicabile all’operazione.

In sostanza, secondo la tesi della difesa, attraverso l’utilizzo delle garanzie statali la banca avrebbe trasferito sul settore pubblico una parte del rischio relativo a crediti già in essere verso una società in difficoltà.

È uno dei temi della denuncia presentata da Bramafarina l’8 maggio 2025 alla Procura di Asti, nella quale vengono ipotizzati, tra gli altri, i reati di usura, estorsione, indebita percezione di erogazioni pubbliche e concorso doloso nel dissesto della società. Contestazioni alle quali la banca aveva replicato nel settembre dello scorso anno definendo le ricostruzioni «del tutto strumentali, distanti dai fatti» e riservandosi di contrastarle nelle sedi competenti.

Una partita ancora aperta

Sul fronte civile, intanto, con un provvedimento del 18 novembre il giudice Laura Brizi ha autorizzato Mediocredito Centrale a chiamare in causa Irec Spv e Arec neprix, affinché rispondano delle eventuali conseguenze economiche della controversia. La prossima udienza è fissata per il 21 aprile 2027.

«Il Tribunale ha affermato un principio semplice: chi pretende quasi due milioni di euro da un cittadino deve dimostrare di esserne titolare. Il fatto che il creditore sia un fondo pubblico non cambia le regole», dichiara allo Spiffero l’avvocato Rotondi, che si è avvalso anche della collaborazione del commercialista astigiano Ezio Grasso. «Continueremo a chiedere che si faccia piena luce su come è nato questo credito, in sede civile e in sede penale».

A quanto risulta si tratterebbe del primo provvedimento in Italia con cui un tribunale ha disposto la sospensione di una cartella di pagamento emessa per recuperare, a carico del fideiussore, le somme liquidate dal Fondo di garanzia per le Pmi a seguito dell’escussione della garanzia pubblica. Un precedente giudiziario che potrebbe avere ricadute su numerosi contenziosi analoghi, anche in considerazione del massiccio ricorso alle garanzie statali durante l’emergenza Covid.