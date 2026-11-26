Jindal rilancia l'offerta per ex Ilva

Il gruppo indiano Jindal ha rilanciato la sua offerta per l'ex Ilva con una lettera ai commissari dopo le richieste di integrazioni. Il piano prevederebbe ora un piano di investimenti pari a 7,5 miliardi e un "eventuale secondo forno elettrico a Taranto". Lo affermano all'ANSA fonti vicine al dossier, dopo le indiscrezioni pubblicate da alcuni quotidiani. La proposta di Jindal prevedeva inizialmente circa 1,5 miliardi di euro di investimenti, con la disponibilità del gruppo indiano a realizzare un forno elettrico a Taranto con una capacità produttiva di 2 milioni di tonnellate. Ora, da quanto si apprende, i forni elettrici che Jindal si impegnerebbe a realizzare sono due, in linea con la proposta dell'italiana Arvedi, e con una mole di investimenti più elevata per permettere l'approvvigionamento di bramme (i semilavorati di acciaio) dagli stabilimenti già operativi del gruppo, per poi sviluppare una filiera siderurgia che coinvolga anche l'Oman. Secondo le stesse fonti contattate dall'ANSA, il gruppo indiano aveva già ridimensionato la sua offerta dopo le indiscrezioni di un possibile ritiro della cordata italiana guidata da Federacciai, prima del termine per comunicare le offerte vincolanti. Dopo la scadenza del bando di gara alla mezzanotte dell'8 novembre, i commissari straordinari hanno iniziato la valutazione delle offerte per poi chiedere ai due gruppi di presentare ulteriori integrazioni. Ma mentre Arvedi si sarebbe attenuta alla richiesta dei commissari, i chiarimenti di Jindal avrebbero assunto l'aspetto di una nuova proposta.