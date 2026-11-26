Bonus bebè in tutto il territorio dell'Unione Comuni olimpici Via Lattea

L'Unione montana ha istituito il Bonus una tantum per i nuovi nati e/o minori adottati residenti, estendendo a tutti e sei i Comuni un'esperienza avviata nel 2023 dall'Amministrazione comunale di Sauze d'Oulx. Il provvedimento, approvato dalla Giunta dell'Unione montana, riguarda i bambini nati nel corso del 2026 e i minori adottati, e mette a disposizione una dotazione complessiva di 11.500 euro, destinata a sostenere le famiglie residenti a Cesana Torinese, Claviere, Pragelato, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx e Sestriere. Il contributo sarà riconosciuto per ogni evento di nascita o adozione, fino a un massimo di 500 euro per ciascun beneficiario. Le risorse disponibili saranno ripartite tra tutte le domande ammesse, secondo i criteri stabiliti dall'Unione Montana. Il progetto nasce dall'esperienza maturata a Sauze d'Oulx, dove il bonus è stato introdotto nel 2023 e riproposto negli anni successivi, riscontrando un positivo riscontro da parte delle famiglie. Da quell'esperienza l'Unione montana ha scelto di sviluppare una misura di sostegno comune, estendendola all'intero territorio, per offrire pari opportunità ai residenti e rafforzare una politica condivisa a favore delle famiglie e della comunità. Potranno accedere al bonus i genitori dei bambini nati tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026. Sono equiparati ai figli naturali i minori adottati, a partire dalla data del provvedimento di adozione. In caso di parto gemellare sarà possibile presentare una domanda per ciascun bambino. Per ottenere il contributo, il minore e almeno uno dei genitori dovranno essere residenti in uno dei sei Comuni dell'Unione montana al momento della nascita o dell'ingresso in famiglia e mantenere la residenza nei Comuni dell'Unione anche alla data di presentazione della domanda. Per i cittadini stranieri non comunitari è richiesto il possesso di regolare titolo di soggiorno da parte del genitore richiedente e del minore. Il bando pubblico, con i criteri di partecipazione e il modulo per la presentazione delle domande, sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Unione montana e sui portali dei sei Comuni aderenti.