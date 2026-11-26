Da domani il tempo migliora

Piogge diffuse, rovesci e nevicate abbondanti sulle Alpi orientali. La giornata di oggi è all'insegna del maltempo ma da domani il tempo migliorerà anche se arriva il freddo. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. "Le precipitazioni - afferma - interesseranno Lombardia, Triveneto, Campania meridionale, Basilicata occidentale, Calabria centro-settentrionale tirrenica e Puglia meridionale, con picchi di 50-70 mm/24h tra basso Lazio, Campania e Calabria tirrenica". Sulle Alpi nevicherà oltre i 1000-1300 metri con apporti moderati e localmente abbondanti di 25-40 cm sulle Alpi orientali. Previsti fiocchi anche sull'Appennino settentrionale e centrale oltre i 1300-1500 metri. Infine venti forti meridionali di Scirocco e Ostro soffieranno su Puglia e settori ionici e forti sud-occidentali di Libeccio sul resto del Centro-Sud e sull'alto Adriatico. La giornata di venerdì sarà invece caratterizzata da ampie schiarite al Nord-Ovest e dall'ingresso debole di Bora sull'alto Adriatico e piogge al Centro-Sud. Sulle Alpi orientali di confine saranno possibili residue nevicate. Infine nel weekend sabato prevarrà una instabilità su medio-basso Adriatico e Sud, mentre domenica sarà soleggiato. Nel dettaglio: - Giovedì. Nord: schiarite sul Piemonte occidentale, piogge e rovesci su Lombardia e Triveneto con neve abbondante sulle Alpi orientali. Centro: rovesci e temporali sparsi specie sul versante tirrenico e neve sull'Appennino; venti forti sud-occidentali e mari molto mossi. Sud e Isole: rovesci diffusi tra Campania meridionale, Basilicata occidentale, Calabria tirrenica e Puglia meridionale; venti forti meridionali e mari molto mossi o localmente agitati. - Venerdì. Nord: ampie schiarite al Nord-Ovest e sull'Emilia-Romagna, nuvoloso con piogge irregolari sul Triveneto. Centro: schiarite sul versante tirrenico e in Sardegna, piogge irregolari tra Toscana interna, Umbria e Marche. Sud e Isole: piogge moderate diffuse con schiarite pomeridiane su Campania e Gargano - Sabato. Nord: clima freddo ma soleggiato. Centro: soleggiato sul versante tirrenico e in Sardegna, piogge sparse su medio Adriatico con neve sull'Appennino centrale. Sud e Isole: instabilità con piogge sparse e neve sui rilievi meridionali. Tendenza: Domenica giornata stabile e soleggiata.