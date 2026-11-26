Nursing up Piemonte, troppo veloce scorporo Sant'Anna-Regina Margherita

Le organizzazioni sindacali "prendono atto della volontà della Regione di procedere all'operazione entro il prossimo 1 gennaio. Tuttavia, hanno rappresentato con fermezza come un riassetto di tali dimensioni e complessità non possa concludersi in tempi così ristretti senza generare pesanti ricadute negative sul personale, sulla continuità dei servizi, sui cittadini e sulla tenuta stessa delle aziende sanitarie coinvolte. Proprio per evitare questa emergenza, le scriventi organizzazioni avevano sollecitato formalmente l'apertura del tavolo già a partire da gennaio 2026, attraverso diverse richieste e solleciti ufficiali che testimoniavano la piena disponibilità ad affrontare la questione a 360 gradi, al fine di farsi trovare pronti per tempo". Lo scrive Nursing Up Piemonte in una nota, dopo un incontro ieri al Grattacielo della Regione Piemonte tra la direzione regionale e le organizzazioni sindacali firmatarie di contratto in merito allo scorporo dei presidi ospedalieri Sant'Anna e Regina Margherita. "Pur non entrando nel merito delle scelte politiche, delle quali restano comunque poco chiari i reali vantaggi, mai illustrati alla parte sindacale - aggiungono -, non intendiamo in alcun modo condividere o avallare una modalità di lavoro calata dall'alto. Se la Regione deciderà di proseguire unilateralmente e in modo repentino, appellandosi formalmente a un confronto tardivo e insufficiente, ritenuto legittimo solo dalla parte pubblica, se ne assumerà piena responsabilità, avendo oltretutto fornito in modo insufficiente e incompleto i dati richiesti". "L'atteggiamento mostrato dalla Regione - conclude il sindacato -, che si è limitata a prendere atto della posizione sindacale senza fornire garanzie concrete sulla reale capacità di farsi trovare pronti alla scadenza, ci lascia alquanto perplessi, poiché dimostra quanto sia fragile l'intera operazione. Una decisione politica di questa portata deve essere illustrata, sostenuta e motivata dalla politica, senza lasciare alle sole strutture tecniche il compito di rappresentarla e gestirne tutte le conseguenze".