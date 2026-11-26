Sale a oltre 60 organizzazioni fronte manifestazione in difesa Ssn

Si allarga ulteriormente la rete a difesa del Servizio Sanitario Nazionale. Sono 35 le nuove associazioni di pazienti, federazioni professionali, realtà del terzo settore e organizzazioni della società civile che hanno ufficialmente sottoscritto l'appello per la manifestazione nazionale indetta per il prossimo 5 dicembre a Roma. Queste nuove adesioni si uniscono alle 27 realtà del comitato promotore, portando a 62 il numero complessivo delle sigle che scenderanno in piazza per chiedere investimenti strutturali, tutela del diritto universale alla cura e valorizzazione del personale sanitario. "Una partecipazione così ampia e trasversale - si legge in una nota dei promotori della mobilitazione - unisce chi lavora ogni giorno nei presidi ospedalieri e territoriali ai cittadini che fruiscono dei servizi". "Superare quota 60 organizzazioni dimostra che la difesa della sanità pubblica, universalistica ed equa non è una battaglia di categoria, ma una priorità civile per l'intero Paese. Chiediamo alle istituzioni scelte concrete e immediate per garantire che il diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione - concludono i promotori - resti esigibile per tutti, senza disuguaglianze territoriali o economiche".