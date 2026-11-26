Sacchetto, "FdI e governo risultati concreti su scuola e biologico"

"In pochi giorni sono arrivati due segnali importanti dell'azione di Fratelli d'Italia e del Governo Meloni, che meritano di essere sottolineati". Ad affermarlo, in una nota, è il consigliere regionale in Piemonte di FdI Claudio Sacchetto. "Il primo - dice - riguarda la scuola, il Decreto Scuola, voluto dal ministro Giuseppe Valditara, in cui ha ottenuto la fiducia alla Camera con 180 voti favorevoli, un provvedimento che interviene su questioni concrete come il regolare avvio dell'anno scolastico, continuità delle attività didattiche, inclusione e integrazione degli studenti stranieri". "Il secondo risultato - prosegue Sacchetto - arriva dall'Europa e riguarda il biologico, il Parlamento europeo ha approvato la revisione del regolamento Ue 2018/848, introducendo condizioni più rigorose per l'utilizzo del logo biologico europeo sui prodotti importati dai Paesi extra-Ue: in concreto, non sarà sufficiente provenire da un Paese con un sistema di produzione riconosciuto equivalente, ma per utilizzare il logo europeo occorrerà rispettare anche requisiti aggiuntivi di produzione e controllo analoghi a quelli europei. È stata inoltre eliminata la proposta di consentire il logo Ue per prodotti contenenti fino al 5% di ingredienti non conformi a questi requisiti". "Il governo Meloni - conclude il consigliere di FdI -, con il lavoro del ministro Valditara e del ministro Lollobrigida, e Fratelli d'Italia nelle istituzioni nazionali ed europee, dimostrano che la politica non deve limitarsi ad annunciare obiettivi, ma deve tradurli in provvedimenti concreti".