VERSO IL 2027

Cirio tifa per il voto in autunno.

La Consulta aiuta i suoi piani

Riprende quota l'ipotesi di arrivare alla scadenza naturale della legislatura. I ricorsi contro lo Stabilicum complicano l'election day caro a Meloni. Forza Italia studia la carta siciliana. E il governatore spera di ammorbidire il fronte dei contrari al suo addio anticipato

Cinque anni di mandato sono un impegno da rispettare. A patto che si tratti di quello altrui. Nei ragionamenti che Alberto Cirio va facendo in privato sull’opportunità di portare la legislatura nazionale alla sua scadenza naturale c’è una singolare contraddizione con i suoi progetti di interrompere quella regionale. Ma tant’è. Più si allontana la data delle elezioni politiche, meno accidentata potrebbe rivelarsi la strada che dal Grattacielo Piemonte conduce ai palazzi romani, magari fin dentro un ministero o allo scranno più alto di Montecitorio.

E le ultimissime indiscrezioni che filtrano dagli ambienti governativi sembrano andare proprio nella direzione auspicata dal governatore piemontese e vicesegretario nazionale di Forza Italia: urne nell’autunno del 2027, anziché nella primavera, in concomitanza con le amministrative.

La variabile Consulta

«Per inerzia». È l’espressione che, secondo quanto riferiscono fonti vicine a Palazzo Chigi, avrebbe utilizzato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, tra gli uomini più ascoltati da Giorgia Meloni, per descrivere il percorso che potrebbe condurre alla conclusione naturale della legislatura. A far perdere quota all’ipotesi del voto anticipato concorre il calendario dei ricorsi contro la nuova legge elettorale, lo Stabilicum o Melonellum che dir si voglia.

Contro la legge entrata in vigore il 24 ottobre sono stati depositati ricorsi in 26 tribunali italiani. Al 20 novembre risultavano fissate 25 udienze: quattro a dicembre, diciotto a gennaio e tre a febbraio. Tra i principali rilievi di costituzionalità figurano il premio di maggioranza al Senato, in rapporto all’elezione su base regionale prevista dalla Carta, le norme sulla rappresentanza di genere e quelle sulla raccolta delle firme per la presentazione delle liste.

Il nuovo presidente della Corte costituzionale, Francesco Viganò, ha assicurato che la Corte procederà con sollecitudine, precisando però che i tempi dipenderanno dalle ordinanze di rimessione dei giudici e dall’eventuale necessità di riunire più procedimenti. Difficile, insomma, programmare uno scioglimento anticipato delle Camere senza sapere se e in quale misura il Parlamento potrebbe essere chiamato a mettere nuovamente mano alla legge elettorale.

Il Colle e gli alleati

A Meloni, invece, converrebbe diluire nel risultato delle Politiche quello prevedibilmente assai meno esaltante delle Comunali, dove il centrodestra sconta una storica debolezza soprattutto nelle grandi città. La tornata amministrativa della prossima primavera, con Roma, Milano, Torino e Bologna tra i capoluoghi chiamati alle urne, rischia di consegnare alle opposizioni un successo da spendere nella successiva campagna elettorale nazionale.

C’è però un altro elemento di cui tenere conto. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, cui spetta il potere di sciogliere le Camere e indire le elezioni, avrebbe fatto filtrare la propria disponibilità a un accorpamento delle due consultazioni solo in presenza di un’ampia convergenza delle forze politiche. Che al momento non si registra neppure all’interno della maggioranza di governo. Sia Matteo Salvini sia Antonio Tajani si sono espressi a favore della conclusione naturale della legislatura, la cui scadenza è nell’ottobre del 2027, con il voto che potrebbe tenersi anche nelle prime settimane di novembre.

La carta siciliana

Per attenuare l’impatto politico di un’eventuale débâcle nelle grandi città, ai vertici di Forza Italia si starebbe ragionando su un’altra operazione: accelerare la crisi sempre meno latente della Regione Sicilia per portare alle urne in primavera, assieme alle Comunali, anche gli elettori dell’isola. Con la ragionevole prospettiva di mantenere nelle mani del centrodestra, e segnatamente degli azzurri, Palazzo d’Orléans.

Da settimane i rapporti tra il governatore Renato Schifani e il suo partito sono assai tesi. Nonostante le ripetute assicurazioni dell’ex presidente del Senato sulla conclusione naturale del proprio mandato, nei giorni scorsi è emerso il nome di Giorgio Mulè quale possibile candidato alla successione, sulla base di un’intesa tra Meloni e Tajani. L’ipotesi di utilizzare il successo siciliano per compensare le sconfitte nei grandi centri urbani prescinderebbe, a questo punto, dalla concomitanza con le Politiche.

Il prezzo dell’addio

Per Cirio sarebbe una manna. Se il rinnovo del Parlamento avvenisse nell’autunno del prossimo anno, sfruttando i tempi delle procedure per l’accertamento dell’incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di presidente della Regione, il ritorno alle urne in Piemonte potrebbe essere rinviato alla primavera del 2028. A un solo anno dalla scadenza naturale.

Non basterebbe probabilmente a far cambiare idea al segretario piemontese di Fratelli d’Italia Fabrizio Comba né a quello della Lega Riccardo Molinari, le cui posizioni, espresse allo Spiffero, muovono da considerazioni di natura politica. Il primo non intende mettere inutilmente a repentaglio il governo della Regione, il secondo ha già avvertito che, in caso di addio anticipato di Cirio, il Carroccio si riterrà libero di rimettere in discussione l’assegnazione della presidenza a Forza Italia.

Ma potrebbe ridimensionarsi quella maggioranza trasversale di Palazzo Lascaris che abbiamo battezzato il “partito del 2029”. Rinunciare a un anno di lauta indennità anziché a due rende certamente meno indigesta la promozione romana del governatore. E chissà che qualche consigliere non scopra, con sei mesi di stipendio in più, le qualità ministeriali di Cirio che oggi gli sfuggono.