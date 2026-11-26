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Vannacci frena, Lega in recupero. Campo largo avanti di due punti

Si esaurisce il recupero di Futuro Nazionale, che registra la flessione più marcata tra i partiti. Pd fermo al 29,4%. Il centrosinistra deve buona parte del suo vantaggio alle nuove formazioni civiche e centriste. Ma sul programma comune è ancora scontro

Il problema di Giorgia Meloni perde mezzo punto, quello di Elly Schlein è tenere insieme quasi una decina di partiti che non hanno ancora trovato un’intesa su come tassare gli italiani e su quale politica estera condurre. La nuova Supermedia YouTrend/Agi delle intenzioni di voto conferma l’esiguo vantaggio del campo largo sul centrodestra – 44,8 contro 42,8 per cento – e ridimensiona le ambizioni di Roberto Vannacci, il cui partito torna appena sopra la soglia del 6 per cento. In un quadro di sostanziale stabilità dei rapporti di forza, è proprio Futuro Nazionale a registrare la variazione più significativa, e di segno negativo.

La frenata del generale

Si è già riassorbito il recupero delle scorse settimane del partito dell’ex vicesegretario del Carroccio, che cede mezzo punto rispetto a quindici giorni fa, attestandosi al 6,1 per cento. Nel frattempo la Lega di Matteo Salvini risale al 5,9 (+0,1), riducendo ad appena due decimali il distacco dalla formazione nata da una sua costola.

Il problema di Vannacci è trasformare il consenso intercettato con la rottura con Salvini in un capitale politico spendibile. La chiusura di Meloni a un accordo elettorale con Futuro Nazionale restringe i margini di manovra del generale, il cui ingresso nella coalizione incontra peraltro resistenze anche nell’elettorato di centrodestra. Secondo una rilevazione dell’istituto Piepoli del 16 novembre, il 62 per cento degli elettori dello schieramento è contrario a questa ipotesi.

La tentazione di sommare il 6,1 di Vannacci al 42,8 del centrodestra, ottenendo sulla carta un rassicurante 48,9 per cento, deve dunque fare i conti con la natura stessa del consenso raccolto dal generale e con le possibili reazioni dell’elettorato degli altri partiti.

Il tesoretto delle piccole sigle

L’altra novità della Supermedia riguarda il debutto della voce “Altri campo largo”, nella quale confluiscono le formazioni che cominciano a comparire con maggiore frequenza nei sondaggi, come Progetto Civico dell’assessore capitolino Alessandro Onorato e Più Uno di Ernesto Maria Ruffini e Franco Gabrielli. Complessivamente valgono l’1,7 per cento (+0,3), quasi quanto l’intero vantaggio della coalizione sugli avversari.

Un dato che aiuta a comprendere l’interesse di Schlein per la proliferazione delle liste civiche e centriste, singolarmente poco consistenti ma numericamente rilevanti in una competizione così serrata. Tanto più che il Pd non cresce, rimanendo inchiodato al 20,4 per cento, mentre il Movimento 5 Stelle arretra al 12,7 (-0,3). Stabile Alleanza Verdi e Sinistra al 6,2, in crescita Italia Viva al 2,6 (+0,3), in flessione +Europa all’1,2 (-0,2).

Meloni tiene, Forza Italia arretra

Nel centrodestra Fratelli d’Italia consolida il primato con il 27,6 per cento (+0,1), mentre Forza Italia perde due decimali, scendendo al 7 per cento. Noi Moderati sale all’1,2 (+0,1). Fuori dalle due coalizioni, Azione di Carlo Calenda si attesta al 3,2 (+0,1), il Partito liberal democratico all’1,1 (-0,1) e Sud chiama Nord all’1 (-0,1). Nel confronto tra gli schieramenti, il centrodestra recupera un decimale sul campo largo, il cui vantaggio resta affidato anche a formazioni ancora in fase di organizzazione.

I numeri e le divisioni

La capacità espansiva del centrosinistra ha come contropartita una crescente complessità politica. Lo dimostrano le tensioni al tavolo programmatico sulla patrimoniale, con Pd, M5s e Avs divisi sulle modalità del prelievo, e soprattutto le distanze sull’invio di armi all’Ucraina e sulle spese militari, che coinvolgono direttamente anche le componenti liberali e riformiste.

A undici mesi dalla scadenza naturale della legislatura, il centrodestra ha un problema fuori dalla coalizione, il campo largo ne ha più d’uno al suo interno. E due punti di vantaggio sono un margine esiguo sul quale costruire una strategia elettorale.

NOTA: La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 12 al 25 novembre, è stata effettuata il giorno 26 novembre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti EMG (data di pubblicazione: 19 novembre), Eumetra (19 novembre), Noto (19 novembre), Piepoli (17 novembre), SWG (16 e 23 novembre) e Youtrend (17 e 25 novembre). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.