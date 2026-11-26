Emergenze sanitarie, nei piani regionali poco spazio all'ascolto cittadini

Informare la popolazione, ma anche ascoltarne i dubbi, raggiungere le persone più vulnerabili e verificare se i messaggi funzionano. È su questi aspetti che i piani pandemici regionali italiani devono fare un passo avanti. Dall'analisi di 18 piani emerge infatti una comunicazione ancora prevalentemente concepita come trasmissione di informazioni dalle istituzioni ai cittadini, con meno spazio per la partecipazione e l'ascolto. È quanto rileva uno studio dell'Università di Pisa, pubblicato sulla rivista Bmc Public Health e realizzato nell'ambito del progetto CreSp, 'Comunicare il rischio nelle emergenze per la sanità pubblica'. La ricerca ha confrontato le indicazioni di 173 studi internazionali sulla comunicazione del rischio nelle emergenze sanitarie con i contenuti di 18 piani pandemici regionali e provinciali italiani, si spiega in una nota dell'Università di Pisa. Il confronto ha riguardato 17 Regioni e la Provincia autonoma di Trento: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto, oltre a Trento. Si tratta prevalentemente di piani e documenti attuativi riferiti al PanFlu 2021-2023, il piano per prepararsi e rispondere a una pandemia influenzale. Alcuni territori sono rimasti esclusi perché i relativi piani non erano pubblicamente disponibili. Le differenze tra i piani, si spiega ancora, sono significative. Tutti affrontano la preparazione del sistema sanitario, mentre soltanto due trattano esplicitamente la partecipazione dei cittadini (Campania e Marche) e altrettanti l'inclusione e l'equità (Liguria e Sicilia). Solo tre (Marche, Piemonte e Sardegna) affrontano esplicitamente la gestione dell'infodemia, cioè la sovrabbondanza di informazioni, anche false o fuorvianti, che può accompagnare un'emergenza. Negli altri documenti questi aspetti sono sviluppati solo parzialmente oppure non sono esplicitati. Un'ulteriore carenza riguarda la valutazione: in quasi tutti i piani mancano indicatori espliciti o meccanismi formali per misurare l'efficacia della comunicazione. La proposta è di tradurre i principi in strumenti concreti: consultazioni e questionari per raccogliere le esigenze della popolazione, collaborazione con associazioni e comunità locali, messaggi accessibili anche a chi incontra barriere linguistiche o digitali e sistemi per individuare dubbi e informazioni fuorvianti.