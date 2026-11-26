Lo Russo a Fs, potenziare i collegamenti serali fra Torino e Milano

Il potenziamento dei collegamenti ferroviari ad alta velocità tra Torino e Milano soprattutto serali, l'accessibilità economica del servizio per i pendolari e i viaggiatori abituali, le opportunità di sviluppo immobiliare legate al nuovo piano regolatore e la definizione di una strategia integrata per la valorizzazione delle aree ferroviarie presenti sul territorio torinese: questi i temi al centro di un incontro fra il sindaco del capoluogo piemontese Stefano Lo Russo e l'amministratore delegato del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Gianpiero Strisciuglio, a margine dell'assemblea nazionale dell'Anci, in corso a Verona. Il sindaco ha rappresentato all'amministratore delegato l'esigenza di ampliare l'offerta dei collegamenti Frecciarossa tra Torino e Milano con corse in tarda serata e ha chiesto di valutare la possibilità di rinegoziare lo strumento dei carnet mantenendolo per tutti coloro che abitualmente si spostano tra le due città, a partire dai pendolari. "Torino e Milano - dice Lo Russo - sono due città sempre più interconnesse, tra le quali ogni giorno si muovono migliaia di persone. Estendere i collegamenti ad alta velocità anche alle ore successive alla cena significa offrire nuove opportunità a chi lavora, a chi partecipa a grandi eventi e a chi desidera vivere pienamente entrambe le città. È altrettanto importante lavorare sul fronte delle tariffe, rendendo più convenienti i carnet e sostenendo così chi sceglie il treno per i propri spostamenti abituali. Inoltre il l nuovo piano regolatore rappresenta una straordinaria opportunità per costruire insieme una strategia di valorizzazione delle aree ferroviarie, attrarre investimenti, generare sviluppo e migliorare la qualità urbana di Torino".