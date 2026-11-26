Pompeo (Pd), 23 posti di lavoro a rischio a Automation Technology Borgaro

"Ventitré lavoratori rischiano di perdere il posto entro la fine dell'anno, con la chiusura dello stabilimento Automation Technology di Borgaro Torinese. Parliamo di persone, famiglie e professionalità costruite in anni di esperienza, che non possono essere sacrificate senza aver prima esplorato ogni possibile alternativa. La Regione deve intervenire tempestivamente, aprendo un confronto con l'azienda e le organizzazioni sindacali per verificare se esistano le condizioni per salvaguardare l'attività produttiva e l'occupazione". Lo dichiara Laura Pompeo, consigliera regionale in Piemonte del Partito Democratico, che ha presentato un'interrogazione alla Giunta sulla situazione della società specializzata in robotica e automazione industriale. La cessazione dell'attività, annunciata il 12 novembre, è stata motivata dal drastico calo delle commesse legato alle difficoltà del settore automobilistico europeo. "Quella di Borgaro non è una vicenda isolata. La crisi dell'automotive continua a colpire anche le piccole e medie imprese dell'indotto, mettendo a rischio un patrimonio di competenze che il Piemonte non può permettersi di perdere. Ogni stabilimento che chiude rappresenta un impoverimento per il territorio e rende ancora più urgente una strategia industriale capace di accompagnare la trasformazione del comparto", sottolinea Pompeo. L'interrogazione sollecita l'apertura di un tavolo di crisi con azienda, sindacati ed enti locali, per verificare ogni alternativa alla cessazione dell'attività e affrontare le ricadute sui 23 dipendenti. "La tutela dei posti di lavoro deve essere la priorità, ma occorre anche garantire, fin da subito, percorsi di formazione, riqualificazione e ricollocazione per chi rischia il licenziamento. La normativa regionale prevede strumenti specifici per affrontare queste situazioni ed è necessario utilizzarli concretamente. Non possiamo limitarci a prendere atto dell'ennesima chiusura: servono iniziative tempestive e risposte precise sul futuro dei lavoratori", conclude la consigliera regionale.