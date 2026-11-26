Welfare integrativo aziendale, nuova misura per dipendenti Regione Piemonte

Il welfare integrativo aziendale della Regione Piemonte, denominato Wel.In, è stato presentato oggi nella sede del Grattacielo. Promosso da Regione Piemonte e Consiglio regionale del Piemonte intende valorizzare il personale e integrare gli strumenti di welfare già attivi. L'incontro si è aperto con l'intervento del direttore della Giunta regionale, Angelo Robotto, a cui ha fatto seguito il direttore del Personale del Consiglio regionale del Piemonte, Michele Panté. Subito dopo ha preso la parola l'assessore al Personale della Regione Piemonte, Gian Luca Vignale, che ha illustrato i contenuti della nuova misura, seguito dall'intervento della co-ceo di Marsh Jointly, Anna Zattoni, che ha presentato l'ecosistema digitale della piattaforma Joy e il valore strategico di questa collaborazione per il benessere dei dipendenti. "Col Welfare integrativo aziendale compiamo un passo concreto per sostenere chi ogni giorno fa funzionare la macchina amministrativa regionale, affiancando una nuova opportunità ai benefit già esistenti" ha dichiarato Vignale. La nuova misura, che entra in vigore dal 1 dicembre 2026 con una prima fase di avvio, riconosce un rimborso netto annuo pro capite di 300 euro, esente da oneri fiscali e contributivi e utilizzabile entro un anno dal riconoscimento. Le somme non rimborsate nell'anno in corso si sommano a quelle dell'anno successivo, fino a un massimo di 600 euro in caso di mancato utilizzo integrale o 450 euro in caso di rimborso parziale di 150 euro. Il beneficio è rivolto in modo trasversale a tutto il personale in servizio presso Giunta e Consiglio regionale, agenzie e enti collegati (Apl) e in distacco presso le province. "Pur in una congiuntura non favorevole per i conti pubblici, la Regione ha voluto dare un segnale concreto di aiuto e supporto ai dipendenti e alle loro famiglie" dichiara il presidente del Consiglio regionale, Davide Nicco. Le richieste possono riguardare spese sostenute dal dipendente o dai familiari relative a istruzione e formazione, dall'asilo nido all'università, assistenza a familiari anziani over 75 o famigliari non autosufficienti, mutui, affitti e utenze domestiche per l'abitazione principale, oltre al trasporto pubblico locale. In alternativa al rimborso, il dipendente può destinare la quota, in tutto o in parte, al fondo pensione complementare Perseo Sirio.