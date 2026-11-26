Coldiretti Torino, per qualità aria estendere semaforo a spandimenti letame

Per svolgere meglio il suo ruolo ambientale l'agricoltura torinese deve svincolarsi dai divieti totali dei periodi di spandimento dei fertilizzanti in vigore da dicembre a gennaio. A sostenerlo è Coldiretti Torino e il presidente, Bruno Mecca Cici, spiega: "Continuare a vietare completamente la concimazione per i due mesi centrali della stagione invernale è controproducente per l'ambiente. Il divieto è stato introdotto nel 2002, in anni in cui il terreno gelava e giustamente non si voleva che, al disgelo, i concimi passassero tutti insieme negli strati inferiori del terreno ai primi caldi. Oggi, i campi non gelano più nemmeno a gennaio. Il terreno può accogliere il concime per iniziare a metabolizzarlo in vista della primavera". Coldiretti Torino chiede, quindi, di aprire alle concimazioni anche i mesi di dicembre e gennaio ma utilizzando lo stesso "sistema a semaforo" che regola gli spandimenti nei mesi di novembre e febbraio: quando la qualità dell'aria peggiora è vietato spandere concimi nei campi". Coldiretti Torino ricorda che le limitazioni invernali degli spandimenti sui campi riguardano fertilizzanti naturali come il letame e i liquami, entrambi fonti essenziali e biologiche di sostanze nutritive per le piante. "Stiamo parlando di fertilizzanti naturali. Non di concimi chimici" viene precisato. Per questo, Coldiretti Torino seguirà con attenzione la proposta di revisione della normativa sugli spandimenti avanzata da Claudio Sacchetto, presidente della Commissione Agricoltura, che ha depositato su questo tema un ordine del giorno in Consiglio regionale. Un tema che dovrà essere sottoposto anche alla Conferenza Stato-Regioni per arrivare a una modifica della norma a livello nazionale."