Le cavaliere di Lo Russo

Dicono che… a Palazzo Civico, ma ancor più nei salotti della buona società torinese, non si parli d’altro. A suscitare una certa ilarità, accompagnata da qualche moto d’indignazione, è il conferimento dell’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana ad Alessandra Cimadom, direttrice generale del Comune di Torino, e a Valentina Campana, capo di Gabinetto del sindaco Stefano Lo Russo. Due autorevoli esponenti della ristrettissima corte del primo cittadino, premiate nella medesima cerimonia, celebrata ieri nella Sala degli Specchi della Prefettura. Quali siano le particolari benemerenze acquisite nei confronti della Nazione è materia di conversazione assai maliziosa tra dirigenti ed ex dirigenti comunali: aver supportato (o sopportato) Lo Russo per un lustro? Poiché non è verosimile che a Mattarella sia venuto spontaneamente in mente di insignire proprio le due più strette collaboratrici del sindaco, sarebbe interessante conoscere da chi sia partita la segnalazione e con quali motivazioni sia stata accompagnata. Anche per capire dove finisca la riconoscenza del capo e dove comincino le ragioni della gratitudine della Repubblica. Non si discute, naturalmente, della professionalità delle due signore, quanto dell’opportunità di certe gratificazioni e del senso della misura di chi le propone. Tanto più quando, nella stessa sala, si premiano persone come il giovane senegalese che a rischio della propria incolumità salvò un bambino nella calca di piazza San Carlo o l’ex direttore della Caritas diocesana. Un accostamento che avrebbe suggerito un supplemento di discrezione. “Un mezzo sigaro toscano e una croce di cavaliere non si negano a nessuno”, soleva dire Vittorio Emanuele II. A giudicare da quanto accade a Palazzo Civico, Torino non ha del tutto smarrito le sue tradizioni sabaude.