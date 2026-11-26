M5s Torino, si rivaluti la collaborazione del Teatro Regio con Tel Aviv

"Esprimiamo la nostra vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori del Teatro Regio che hanno sollevato una questione politica ed etica di estrema importanza. Di fronte al genocidio del popolo palestinese nella Striscia di Gaza, anche le istituzioni culturali devono interrogarsi sul significato della prosecuzione delle collaborazioni con enti legati al Governo israeliano". A dirlo il gruppo M5s in Consiglio comunale, a proposito della trasferta del 'Faust' a Tel Aviv. Ricordando che nel luglio 2025 il Consiglio comunale "ha approvato una mozione, di cui siamo stati cofirmatari, che impegna l'amministrazione a evitare nuove collaborazioni con il Governo israeliano e con i soggetti ad esso direttamente riconducibili", i consiglieri Andrea Russi, Dorotea Castiglione e Valentina Sganga, fanno presente che l'Israeli Opera "è finanziata dal ministero della Cultura israeliano e dalla municipalità di Tel Aviv". E pur dicendosi "consapevoli dell'esistenza di un accordo di coproduzione risalente al 2015 e della necessità di verificarne gli obblighi contrattuali", i consiglieri 5 Stelle annunciano un'interpellanza urgente "per chiedere al sindaco, anche nella sua veste di presidente della Fondazione Teatro Regio, quali valutazioni siano state effettuate e se vi siano margini per rivedere gli accordi alla luce degli impegni politici assunti dal Consiglio comunale".