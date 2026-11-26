LA SACRA RUOTA

Mirafiori ferma per altri 4 giorni. Stellantis chiede aiuto ai sindaci

Dopo cinque settimane di cassa e una di produzione, nuovo stop alle Carrozzerie. A rischio 400 interinali, mentre le Meccaniche marciano a pieno regime. Cappellano all’Anci: energia più cara del 57%, meno burocrazia e nuove regole europee

A Mirafiori la settimana lavorativa rischia di ridursi al lunedì. Dopo cinque settimane consecutive di cassa integrazione e la ripresa produttiva dello scorso 23 novembre, Stellantis ha comunicato ai sindacati un nuovo fermo delle Carrozzerie da martedì 1 a venerdì 4 dicembre. Quattro giorni di sospensione che peggiorano persino le già fosche previsioni sul calendario produttivo di fine anno, anticipate dallo Spiffero, secondo le quali prima delle festività natalizie sarebbero rimaste appena due settimane di lavoro.

Nello stesso giorno in cui a Torino si apprende dell’ennesimo ricorso agli ammortizzatori sociali, a Verona, all’assemblea nazionale dell’Anci, il responsabile europeo del gruppo Emanuele Cappellano spiega quanto sia diventato difficile garantire la continuità produttiva in Italia. E mette sul tavolo una serie di questioni sulle quali la politica, a Roma come a Bruxelles, non può chiamarsi fuori.

La fabbrica a intermittenza

“Mirafiori non è una pizzeria da asporto, non si apre e non si chiude secondo l’ordinazione del giorno”, sbotta Igor Albera, segretario della Fim-Cisl di Torino e Canavese. I sindacati non hanno sottoscritto neppure questa volta l’esame congiunto, a fronte del rifiuto dell’azienda di riconoscere la maturazione dei ratei di ferie e permessi durante la sospensione, come avvenuto negli ultimi anni per attenuare le perdite salariali.

Se la motivazione aziendale dei precedenti fermi è stata la difficoltà di approvvigionamento della componentistica, per Gianni Mannori, responsabile della Fiom a Mirafiori, il problema risiede soprattutto nelle scarse vendite della 500 ibrida. Da qui la richiesta di assegnare allo stabilimento un secondo modello e la denuncia dell’immobilismo delle istituzioni a tutti i livelli. A dicembre scadono i contratti di 400 lavoratori somministrati, proprio quelli il cui ingresso in fabbrica aveva accompagnato le speranze di rilancio delle Carrozzerie.

Centomila, anzi la metà

Eppure il 2026 era cominciato sotto ben altri auspici, con l’inserimento di nuovo personale, l’avvio del secondo turno a marzo e il progressivo superamento della cassa integrazione. Nei primi nove mesi dell’anno sono state prodotte 46.323 vetture, contro le 18.450 dello stesso periodo del 2025, con un incremento del 151,1%. Una crescita notevole, ma insufficiente rispetto alle aspettative.

Le centomila unità annue prospettate da Stellantis per la sola versione ibrida sono ormai fuori portata. Anche la stima sindacale di 60mila vetture complessive, elettriche comprese, appare ottimistica: il consuntivo potrebbe restare sotto quota 55mila. La dipendenza da un unico modello di grande serie espone le Carrozzerie tanto alle difficoltà della catena di fornitura quanto alle oscillazioni della domanda.

L’altra Mirafiori

Sarebbe però sbagliato estendere la diagnosi all’intero comprensorio industriale. Dalle precedenti sospensioni sono rimasti esclusi Special Vehicle, Rg Premium, Drosso, Rivalta e Maserati. Soprattutto, c’è il polo delle Meccaniche, dove un investimento di circa 60 milioni ha consentito di realizzare un impianto che lavora a pieno regime.

Oltre ai componenti per Panda e 500, qui si produce il cambio automatico elettrificato eDCT, destinato alla rete produttiva europea del gruppo. Poche settimane fa è stato celebrato il raggiungimento del milione di cambi prodotti. Circa 1.500 addetti, di cui 800 impegnati nella produzione delle trasmissioni elettrificate, venti turni settimanali e ricerca di nuovo personale. Un investimento industriale riuscito che meriterebbe almeno altrettanta attenzione da parte di chi racconta Stellantis esclusivamente attraverso la cassa integrazione.

La bolletta di Stellantis

Dal palco dell’assemblea dei sindaci, Cappellano ha fornito un dato che non può essere liquidato come un alibi aziendale: a settembre negli stabilimenti italiani del gruppo il costo dell’energia è stato di 287 euro al megawattora, contro i 183 dello stesso mese del 2025. Un aumento del 57% che incide pesantemente sulla competitività delle fabbriche italiane. A questo si aggiunge il ridimensionamento del mercato automobilistico europeo, dal quale, secondo il manager, negli ultimi quattro anni sono spariti circa tre milioni di vetture, l’equivalente della capacità produttiva di quattro o cinque stabilimenti.

Cappellano ha ricordato gli impegni del gruppo in Italia: oltre 5 miliardi di euro in ricerca e sviluppo nei prossimi cinque anni, 14 modelli attualmente in produzione ai quali se ne aggiungeranno altri nove entro il 2030 e oltre 7 miliardi annui di acquisti da fornitori italiani.

Il patto con la politica

Energia meno cara, semplificazione amministrativa e revisione delle normative europee sono le tre condizioni indicate dal manager. Sul fronte comunitario, Cappellano intravede la possibilità di arrivare entro la prossima primavera a nuove regole sulle emissioni di CO2 e sul Made in Europe, con particolare attenzione ai veicoli commerciali e alle auto di piccole dimensioni, segmenti nei quali è specializzata l’industria italiana.

Ai sindaci chiede invece un patto tra pubblico e privato, denunciando gli ostacoli burocratici incontrati persino nella realizzazione di impianti fotovoltaici e di produzione di biometano all’interno degli stabilimenti.

Sono argomenti fondati sui quali le istituzioni hanno il dovere di misurarsi. Ma se Stellantis ha diritto di chiedere alla politica certezze normative e condizioni più favorevoli per investire, altrettanto diritto hanno i suoi dipendenti di chiedere all’azienda certezze sul futuro produttivo. A cominciare dai quattrocento di Mirafiori, il cui orizzonte, anziché il 2030, si ferma a dicembre.