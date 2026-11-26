Fillea, sul Terzo Valico mancano risposte e garanzie a lavoratori Alessandria

Videoconferenza, oggi, tra sindacati e direzione di Seli Overseas, dopo aver appreso che l'Inps avrebbe respinto le domande di cassa integrazione guadagni ordinaria presentate dall'azienda per circa trecento lavoratori impegnati nei cantieri alessandrini del Terzo Valico. In particolare, nelle aree di Radimero (Arquata Scrivia) e Val Lemme (Voltaggio). "Si tratta di una notizia che - spiega, in una nota, Paolo Conte (Fillea Cgil Alessandria) - conferma le preoccupazioni evidenziate fin da inizio vertenza, quando chiedevamo di evitare lo stop alle attività e di impedire che il contenzioso economico tra Consorzio Cociv e Rete ferroviaria italiana finisse per essere scaricato sulle spalle dei lavoratori. Alla luce dell'eventuale rigetto da parte dell'Istituto previdenziale, abbiamo richiesto il rientro immediato al lavoro di tutti i dipendenti, in aggiunta ai circa 140 lavoratori ricollocati temporaneamente nel cantiere di Serravalle Scrivia". Inoltre, se dovesse venire meno l'ammortizzatore sociale, per i sindacati l'impresa "deve farsi interamente carico delle varie criticità emerse: dai licenziamenti effettuati dalla società Galleria, ai contratti a termine scaduti, fino al pagamento integrale delle retribuzioni, dei contributi e di tutti gli emolumenti maturati e non corrisposti durante l'intero periodo di sospensione. Garantendo che nessun lavoratore subisca decurtazioni salariali a causa delle scelte gestionali e del blocco dei cantieri".