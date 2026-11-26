Luca Pettigiani è il nuovo segretario generale della Fiom Torino

Luca Pettigiani è il nuovo segretario generale della Fiom torinese. Lo ha eletto oggi con l'88,5% dei voti l'assemblea generale provinciale dei metalmeccanici Cgil, alla quale ha partecipato il leader della categoria Samuele Lodi. Sostituisce Edi Lazzi, alla guida della Fiom di Torino per otto anni. Pettigiani, 57 anni, nato a Rivoli (Torino), ha iniziato a lavorare come operaio in piccole aziende metalmeccaniche del Nord-Ovest torinese e nel '90 viene assunto da Comau dove nel 2005 è stato eletto Rsu Fiom.