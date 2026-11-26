POLITICA & SANITÀ

"Sanità trattata come i balneari".

Dai privati l'allarme Bolkestein

Il 31 dicembre dovrebbero scattare le nuove norme sulla concorrenza. I timori dei gruppi italiani per un assalto straniero. Vietti (Confsalute): "Sì al libero mercato, ma con garanzie per la salute". Mulè (Forza Italia): "Non sacrificare un settore"

“Se pensiamo di trattare le strutture sanitarie come le spiagge e i bagnini siamo evidentemente fuori posto”. Non ricorre alla diplomazia Michele Vietti per chiedere al governo di non applicare alla sanità privata le regole introdotte dall’esecutivo di Mario Draghi in materia di concorrenza.

L’ex parlamentare e già vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, oggi presidente di Confsalute, l’associazione che riunisce diverse sigle di rappresentanza della sanità privata, sostiene che “bisogna garantire la continuità assistenziale e pertanto non si può aprire la concorrenza sanitaria all’improvvisazione. Bisogna proteggere quelle strutture che garantiscono radicamento sul territorio e continuità assistenziale – aggiunge Vietti – quindi nessuna improvvisazione e almeno una proroga di un altro anno, al 31 dicembre 2027, per ripensare integralmente questa materia e trovare il giusto compromesso tra la continuità che garantisce oggi l’assistenza e la concorrenza”.

L’incognita delle nuove regole

L’intervento dell’ex parlamentare piemontese non è il solo che arriva dalla sanità privata, dove serpeggia il timore degli effetti della legge sulla concorrenza approvata nel 2022. Le nuove disposizioni in materia di accreditamento e di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale, la cui efficacia è sospesa fino al 31 dicembre 2026, prevedono procedure di selezione periodica degli operatori. Un’apertura al mercato di cui il settore teme pesanti conseguenze.

“Siamo anche favorevoli alla pluralità dell’offerta e alla presenza di diversi operatori all’interno del sistema sanitario – sostiene Luca Marino, vicepresidente della sezione Sanità di Unindustria – ma riteniamo che gestire il settore attraverso gare d’appalto, meccanismi basati sui ribassi economici e requisiti eccessivamente rigidi, che non tengono conto delle sue specificità, rischi di penalizzare sia le imprese e le strutture sanitarie sia, soprattutto, la qualità dei servizi offerti ai cittadini”.

La richiesta di stralcio

Per la sanità privata, soprattutto quella che eroga prestazioni ambulatoriali, “la richiesta più logica e ragionevole è quella di stralciare dal decreto Concorrenza la parte che riguarda il settore sanitario, come proposto anche attraverso l’emendamento presentato da alcuni parlamentari. La salute è un bene fondamentale e delicato, che non può essere gestito esclusivamente attraverso gare d’appalto o meccanismi economici che non ne considerino le specificità”.

Non una richiesta di protezionismo, dunque, nelle intenzioni dei rappresentanti della categoria, ma un avvertimento sulle possibili conseguenze dell’applicazione delle nuove regole in un settore che già registra l’ingresso di importanti gruppi stranieri, con acquisizioni e operazioni societarie in corso in questi mesi anche in Piemonte.

Forza Italia alza l’argine

Un sostegno politico alle richieste della sanità privata arriva già da Forza Italia, con il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè: “Non si può sacrificare un bene primario come la sanità e la vita delle persone, nel nome della libera concorrenza e del mercato”.

Per l’esponente azzurro “bisogna fare in modo che rispetto alle normali aperture che ci devono essere in questo settore, vada preservata quella che è la qualità dei servizi essenziali che vengono garantiti nella maniera migliore possibile da imprese che nel tempo hanno dimostrato la loro capacità di assistenza. Oggi abbiamo una situazione esistente di servizi ottimi che vengono misurati e costantemente monitorati, e che – aggiunge Mulè – non possiamo sacrificare sull’altare di una libera concorrenza, che è detta come principio ma che non può avere cittadinanza in questo momento”.