Scorporo Oirm-Sant'Anna, dirigenza medica: "i politici vengano al tavolo"

I sindacati della Dirigenza Medica - Cimo-Fesmed, Anaao-Assomed. Aaroi-Emac, Cisl Medici, e Uil Fpl Medici - sottolineano la conclusione "senza alcun esito utile" dell'incontro avvenuto in Regione sullo scorporo dell'Oirm-Sant'Anna dall'Azienda ospedaliera Città della Salute di Torino. "La documentazione trasmessa dalla Regione - affermano i sindacati - è assolutamente incompleta, e la stessa parte regionale ha riconosciuto che parte dei documenti va rivista. Non esiste quindi un'informazione completa su cui confrontarsi. Per quanto ci riguarda - affermano - il confronto previsto dalla norma non è ancora partito". "Ieri abbiamo partecipato - spiegano - per portare al tavolo le preoccupazioni dei medici, che dallo scorporo vedranno coinvolti fondi contrattuali e assegnazioni di servizio. Ma un incontro in cui i numeri sono da correggere non può essere considerato un confronto. Con la scadenza del primo gennaio vicina, ogni giorno speso su dati incompleti è un giorno sottratto alla tutela del personale e alla continuità dei servizi ai cittadini". "Abbiamo chiesto con forza - rimarcano - che al tavolo siedano i rappresentanti politici: se non il presidente Cirio, almeno l'assessore alla Sanità Riboldi. La richiesta non è stata accolta. Ma una scelta di questa portata deve essere illustrata e motivata da chi ne risponde politicamente, non lasciata alle sole strutture tecniche".