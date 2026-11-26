PALAZZO LASCARIS

Riboldi finisce sotto tiro.

E la maggioranza va in tilt

L’assessore rivendica 4.634 dipendenti in più e difende i conti della Regione, ma le opposizioni lo accusano di fare propaganda e di non rispondere alle criticità del sistema sanitario. A complicare la giornata il pasticcio della Commissione Autonomia

Ritardi, accuse reciproche, tensioni regolamentari e un dietrofront in extremis hanno trasformato la seduta del Consiglio Regionale del Piemonte nell’ennesima prova di nervi per la maggioranza che sostiene la giunta Cirio, nel giorno in cui l’informativa dell’assessore alla Sanità Federico Riboldi ha riacceso lo scontro sui conti e sulle condizioni del servizio sanitario.

La seduta, convocata inizialmente per le 10.30, è cominciata con oltre un’ora di ritardo, dopo le polemiche sul numero legale e le reciproche accuse tra maggioranza e opposizioni di aver contribuito a far mancare il numero necessario per avviare i lavori. Un copione ormai tutt’altro che inedito a Palazzo Lascaris, dove i ritardi nell’inizio delle sedute sembrano essere diventati una consuetudine. Ma il momento più delicato, sul piano politico e procedurale, è arrivato in pausa pranzo, quando la maggioranza ha tentato di far convivere i lavori dell’Aula con quelli della VII Commissione Autonomia, presieduta dal leghista Andrea Cerutti.

La versione di Riboldi

Al centro della seduta l’intervento del cosiddetto “sindaco della Sanità”, che ha difeso la sua gestione attraverso una lunga rivendicazione dei numeri, mettendo soprattutto a confronto le politiche del centrodestra con quelle dell’amministrazione di centrosinistra guidata da Sergio Chiamparino. «La scelta compiuta dalla Regione Piemonte è stata quella di considerare la sanità pubblica un investimento e non una voce di spesa da contenere», ha esordito l’assessore. Il dato principale portato in Aula è quello degli organici: dai 54.543 dipendenti del 2019 ai 59.177 registrati al 30 settembre 2026, con una crescita di 4.634 unità.

Riboldi ha inoltre sottolineato l’aumento della spesa per il personale, passata dai 2,862 miliardi del 2019 ai 3,479 miliardi del 2025: 616,3 milioni in più, pari a un incremento del 21,5%. Secondo i dati dell'Osservatorio regionale sul personale sanitario, tra giugno 2023 e settembre 2026 gli organici sarebbero cresciuti di 2.693 unità oltre il turnover.

La difesa dell’assessore si è concentrata soprattutto sul disavanzo sanitario del 2025. Il costo aggiuntivo annuo stimato per il rafforzamento degli organici, circa 290 milioni, sarebbe superiore al deficit residuo di 209,8 milioni, che la Regione sostiene di avere coperto integralmente con risorse proprie attraverso la legge regionale del 7 maggio 2026. «La vera domanda non è perché abbiamo speso di più, ma che cosa avremmo perso se non lo avessimo fatto», ha insistito Riboldi, ricordando anche i 1.563 posti letto persi tra il 2014 e il 2019, durante la precedente legislatura regionale.

«Nessuna risposta sui problemi reali»

Una relazione che non ha convinto le opposizioni, tutt’altro. Da Alleanza Verdi e Sinistra le consigliere Alice Ravinale, Valentina Cera e Giulia Marro hanno accusato Riboldi di aver eluso le questioni per le quali era stata richiesta l’informativa: l’insufficienza dei finanziamenti nazionali alla sanità e i rilievi della Ragioneria generale dello Stato sulla gestione piemontese: «Da Riboldi la solita minestra riscaldata e ormai indigesta», è il giudizio delle tre consigliere, che contestano la scelta di riportare continuamente il confronto alla gestione Chiamparino, senza affrontare le difficoltà attuali: liste d'attesa, rinuncia alle cure, carenza di pediatri, difficoltà di accesso alle Rsa e sottofinanziamento della salute mentale.

Non meno incisivo l’intervento del Partito Democratico: la capogruppo Gianna Pentenero, insieme a Domenico Rossi e Daniele Valle, ha contestato all’assessore di non aver fornito risposte sui rilievi ministeriali e sul rischio di commissariamento. I dem hanno indicato in 221,788 milioni di euro il disavanzo sanitario del 2025, contestando anche la distanza tra i numeri illustrati dalla Giunta e le criticità che emergerebbero nella gestione delle aziende sanitarie. Secondo il Pd, il deficit sarebbe cresciuto del 40% in un anno e raddoppiato nell’arco di due anni. «Oggi in Aula l'assessore Riboldi non ha informato su nulla», hanno attaccato i dem, chiedendo anche l’intervento di un certificatore esterno per verificare i dati sul personale.

Altrettanto duro il Movimento 5 Stelle, con Sarah Disabato, Alberto Unia e Pasquale Coluccio che hanno ribattezzato l’assessore «Riboldi mani di forbice», accusandolo di essere «bravissimo a tagliare i nastri ma non a governare». I pentastellati hanno contestato la lettura dei conti proposta dalla Giunta, sostenendo che il disavanzo non possa essere giustificato semplicemente con l'aumento del personale. A sostegno delle proprie critiche hanno portato dati che descrivono una situazione tutt’altro che rassicurante: circa 390mila piemontesi avrebbero rinunciato alle cure nel 2024, mentre mancherebbero 685 medici di medicina generale e 109 pediatri. Quello di cui parla Riboldi e quello descritto dalle opposizioni sembrano due sistemi sanitari diversi.

Il pasticcio della VII Commissione

Se il confronto sulla sanità ha rappresentato il momento politicamente più atteso, il rischio di far deragliare l'intera seduta è arrivato dalla pausa pranzo. La maggioranza aveva infatti programmato, alle 13.15, una riunione della VII Commissione Autonomia, presieduta dal leghista Cerutti. All'ordine del giorno figuravano il disegno di legge 163 sui Gruppi di Azione Locale (Gal) e la proposta di legge 165 sulla sicurezza partecipata dei Comuni.

Una convocazione tutt’altro che ordinaria: il regolamento consiliare consente infatti di riunire una Commissione durante i lavori dell'Aula soltanto in presenza di ragioni d’urgenza. E proprio l'esame del provvedimento sui Gal era stato indicato come motivazione per giustificare la convocazione. Il problema è che l’assessore competente Marco Gallo non si è presentato, così la Commissione si è ritrovata a discutere un altro provvedimento: la proposta di legge 165, presentata da Fratelli d’Italia e avente come primo firmatario Claudio Sacchetto, che punta a sostenere economicamente i Comuni impegnati nella promozione della cosiddetta sicurezza partecipata, meglio conosciute come “ronde”. Un testo che prevede contributi regionali per i gruppi di controllo di vicinato, con uno stanziamento di 50mila euro all'anno per il triennio 2026-2028, destinati tra alla formazione dei volontari, alle attività di sensibilizzazione e all’acquisto di cartellonistica e pettorine identificative.

Le opposizioni hanno immediatamente contestato l’opportunità di proseguire i lavori della Commissione in quelle condizioni, chiedendo di interrompere la seduta. Inizialmente la richiesta non è stata accolta, ma il confronto si è rapidamente trasformato in uno scontro politico, con la minoranza pronta a ricorrere all’ostruzionismo in Aula.

Ddl 174 in ostaggio

Così la maggioranza ha dovuto fare i conti con la realtà: insistere sulla Commissione avrebbe potuto compromettere l’approvazione del disegno di legge 174, contenente “Disposizioni urgenti in materia di sanità e modifica di leggi regionali” e il cui iter doveva concludersi entro il 30 novembre. Il rischio di far slittare il provvedimento sanitario, con tutte le conseguenze politiche e amministrative del caso, ha evidentemente consigliato un cambio di strategia. I consiglieri di centrodestra sono così scesi a più miti consigli, rinunciando a proseguire sulla strada inizialmente intrapresa. Un altro dietrofront, dopo quello già registrato ieri sull’Omnibus, richiamato in Aula dopo mesi in Commissione che avrebbe dovuto essere sede redigente.

La sua approvazione arriva così al termine di una giornata che ha messo in evidenza tutte le fragilità politiche della maggioranza: la difficoltà di garantire il regolare avvio dei lavori, la gestione controversa delle Commissioni e l’incapacità di sottrarre il confronto sulla sanità alla contrapposizione tra presente e passato. Nel frattempo la vicenda della VII Commissione racconta un’altra storia: quella di una maggioranza che, pur disponendo dei numeri per governare, continua a inciampare nella gestione dei lavori consiliari.