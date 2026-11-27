GLORIE NOSTRANE

Con quella faccia un po' così. Il Piemonte omaggia Conte

Dottorato honoris causa all'avvocato di Asti che ha raccontato il mondo senza tradire la sua provincia. A un passo dai novant'anni, il riconoscimento dell'Università del Piemonte Orientale al maestro della malinconia, dell’ironia e dell'altrove

Ci voleva un avvocato di Asti per raccontare agli italiani lo spaesamento dei piemontesi davanti al mare, per farci innamorare di una Topolino amaranto, per dare un’epica alla fatica di un gregario del ciclismo, per trasformare la domenica di un uomo solo in una delle canzoni più popolari del nostro Paese. E ci voleva quella voce impastata di tabacco, quella faccia da gentiluomo di provincia, quell’eleganza un po’ démodé per conquistare Parigi senza smettere di essere astigiano.

Il prossimo 6 gennaio Paolo Conte compirà novant’anni. Oggi, alle 17, nell’aula magna del Polo Universitario Scientifico di Alessandria, l’Università del Piemonte Orientale gli conferirà il dottorato di ricerca honoris causa in Scienze umane e sociali. Una toga per l’avvocato che ne appese un’altra per dedicarsi alla musica. E che, senza avere mai avuto la pretesa di impartire lezioni, ha insegnato a intere generazioni un modo diverso di guardare la vita.

La provincia come destino

In fondo, Genova per noi è una canzone su Asti. Lo ha spiegato lo stesso Conte: è il racconto di uomini abituati alle colline, alla rassicurante geometria dei filari, ai cieli bassi, che di fronte alla smisurata distesa del mare provano insieme attrazione e sgomento. La curiosità per il mondo e il desiderio di tornare a casa. Una condizione dello spirito prima ancora che geografica.

C’è molto di Cesare Pavese in questa provincia contiana, nei suoi silenzi, nelle occasioni mancate, negli amori impacciati. Ma c’è anche qualcosa della vena umoristica di Giovanni Guareschi, della capacità di cogliere le debolezze umane senza infierire. Conte ha saputo raccontare un Piemonte che oggi sopravvive soltanto nella memoria: quello delle sale da ballo, dei cinematografi, dei mediatori di bestiame, dei bar con il biliardo, delle orchestrine e delle grandi passioni custodite dietro una proverbiale ritrosia.

La provincia, disse una volta, è «una specie di lente d’ingrandimento umana». E lui non ha mai avuto bisogno di abbandonarla. Vive a Scurzolengo, tra le colline del Monferrato, con la moglie Egle. Nell’antico studio legale di famiglia ad Asti continua a coltivare le sue passioni.

Un astigiano a Parigi

Figlio di un notaio, cresciuto in una famiglia appassionata di jazz, laureato in Giurisprudenza, Conte aveva già regalato alla musica italiana alcune delle sue più belle pagine prima di decidersi, nel 1974, a incidere il suo primo album. Azzurro per Adriano Celentano, Insieme a te non ci sto più per Caterina Caselli, Messico e nuvole per Enzo Jannacci, Onda su onda per Bruno Lauzi.

Poi quella voce imperfetta, che nessuna accademia di canto avrebbe probabilmente incoraggiato, divenne la più perfetta interprete delle sue composizioni. Vennero Un gelato al limon, Via con me, Gli impermeabili, Sotto le stelle del jazz, Aguaplano. Un campionario di umanità popolato di seduttori maldestri, donne inafferrabili, musicisti di second’ordine, viaggiatori e solitari.

Furono soprattutto i francesi a intuire la grandezza di quell’avvocato piemontese. Nel 1985 il successo al Théâtre de la Ville di Parigi segnò la consacrazione internazionale, cui seguirono l’Olympia e i grandi palcoscenici del mondo. La Francia lo insignì dell’Ordine delle Arti e delle Lettere.

D’altronde c’è qualcosa di intimamente francese in Conte, nel suo gusto per la chanson, nella sensualità dissimulata dall’ironia, nel suo modo di raccontare la tristezza senza indulgere al sentimentalismo. Un’affinità culturale che appartiene anche al Piemonte più autentico, quello che per secoli ha guardato oltre le Alpi. E poi l’America del jazz, l’Africa immaginata, il Sudamerica del tango e della milonga. Tutto il mondo poteva entrare in una stanza di Asti.

Riconoscimenti accademici

Nel 2003 l’Università di Macerata gli conferì la laurea honoris causa in Lettere moderne, nel 2007 l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro gli riconobbe il diploma accademico in Pittura. Nel febbraio del 2023 fu il primo cantautore a esibirsi alla Scala di Milano. E proprio quest’estate l’Istituto italiano di cultura di Parigi ha ospitato una mostra di settanta suoi disegni e acquerelli.

Il riconoscimento odierno dell’ateneo piemontese premia la capacità di fare della canzone una forma di conoscenza, mescolando linguaggi musicali, letterari, teatrali e figurativi. Quella straordinaria alchimia in cui anche una parola inventata, una sillaba apparentemente senza senso, può avere la forza evocativa di un verso.

Ad Alessandria, dopo gli interventi del rettore Menico Rizzi, di Antonia Follenzi, direttrice della Scuola di Dottorato, e di Stefania Sini, coordinatrice del corso in Scienze umane e sociali, sarà Chiara Tripodina a pronunciare la laudatio. Seguiranno la proclamazione e la lectio doctoralis del maestro. La cerimonia sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube dell’ateneo.

La poesia senza cattedra

Chissà quanti piemontesi, ascoltando oggi Conte, ripenseranno a un viaggio verso la Liguria, a una domenica della loro giovinezza, a un amore di cui hanno perso persino le fotografie. A quel mondo un po’ sbiadito, eppure così vivido nelle sue canzoni, in cui si poteva essere malinconici senza essere infelici.

Il regalo più bello che l’avvocato di Asti ha fatto alla sua terra è averle insegnato a riconoscere la poesia nella propria normalità. A trovare l’esotico dietro casa, l’avventura nella modestia delle esistenze, la bellezza anche in ciò che il tempo si porta via. E a noi, che nel frattempo siamo invecchiati con le sue canzoni, ha lasciato la struggente illusione che da qualche parte ci sia ancora un’orchestrina che suona, una persona che ci aspetta e una notte tutta da inventare.